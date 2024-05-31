越南相關基金及ETF商品 定期定額買

越南受惠廣大國內市場需求及出口競爭力提升，經濟成長持續展現動能，加上穩定的企業獲利成長有望進一步推動股價走揚。法人建議，定期定額布局越南相關基金及ETF掌握長線契機。

根據越南統計總局最新公佈數據顯示，今年前五個月，越南商品零售總額和生活服務收入較去年同期成長8.7%。其中，住宿和餐飲服務收入成長15.1%，旅遊旅遊收入成長45.1%。此外，2024年前5月越南貿易順差則是達80.1億美元，而工業生產指數則是持續復甦。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，以越南統計局統計來看，受惠於國際旅客回流、外國直接投資（FDI）加碼、出口強勁，越南今年第1季經濟成長率（GDP）年增率達5.66%，增速為2020年以來最高，將持續挹注越南股市後續成長動能，且今年來截至5月29日，胡志明指數累積逾12%漲幅。

張晨瑋說，世界銀行在未來五年內預計向越南提供超過110億美元的貸款，總理範明正近日會見世界銀行副行長，建議此筆資金應集中用於關鍵項目，包括湄公河三角洲灌溉設施、城市鐵路、再生能源等，有助於促進越南經濟永續成長、提高競爭力，因此對於越南市場有興趣的投資人，可伺機布局越南基金，有機會參與越股成長契機。

日盛越南機會基金研究團隊分析，根據計劃暨投資部（MoPI）先行公布的數據，今年前5個月外國直接投資（FDI）支出預計將增長7.8%、達到82.5億美元，而今年截至5月20日止，FDI註冊規模則跨越百億美元大關、達到110.7億美元，較去年同期成長2%，顯示越南市場外商資金動能依然無虞。

此外，越南首季企業獲利穩步成長，金融、原物料、建築等行業持續回溫；銀行、科技業則維持穩定成長。而根據外資證券分析，因越南積極的宏觀經濟條件推動了越股強勁的企業獲利成長預期，根據統計，越股企業獲利未來三年的年複合增長率達25%，遠高於東協地區的其他國家。

展望後市，富邦越南ETF經理人陳仲愷補充，KRX系統上線以及資金提前到位放寬的利多期待，加上土地法將於7月1日提前生效，越南國際旅客人數復甦促進當地消費，外人直接投資持續成長，越南股市仍長期看多。