中租「樂趨勢」 瞄準六題材

中租基金平台昨（30）日宣布「樂趨勢」投資專案，瞄準六大投資主題，包括智慧科技、醫療保健、ESG永續、氣候變遷、基礎建設及消費趨勢等潛力題材，協助投資人掌握關鍵趨勢財。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，趨勢主題涉及的行業和領域較專業，投資人在挑選基金標的時，往往面臨三大考驗，也就是市場波動容易動搖信心、市面上缺乏整合資訊、不知如何控制風險及配置資產。

蘇皓毅指出，全球產業趨勢輪動快速，中租「樂趨勢」幫投資人鎖定AI創新與淨零碳排兩大趨勢，透過專業研究團隊深入分析，精選出具備爆發成長潛力的六大投資主題與基金，一次網羅未來20年的潛力成長題材。「樂趨勢」專案有三種投資方式，即定期定額、趨勢GO、母子鎖利GO。

不過，蘇皓毅也提醒，不論是任何投資趨勢，都可能碰到發展的困境而造成市場起伏，因此建議投資人，應依照個人風險承受能力，選擇適合自己的投資方式，才能輕鬆找對投資趨勢，跟上大波段行情。

以人工智慧（AI）這個目前最熱的投資主題來說，法盛投資管理董事總經理陳家銘將AI發展區分為供應鏈、設計軟體、醫療自動化、工廠自動化、辦公室自動化、消費與服務自動化等六大面向。AI發展周期過程時快時慢，但萬變不離其宗的，是新趨勢所帶來的爆炸型成長本質。若科技等成長股是所有股票中的皇冠，AI類股就是皇冠上的寶石。

富蘭克林資深協理梁珮羚表示，全球正面臨5D典範轉移，包括數位化（Degitalization）、高齡化/少子化（Demographics）、脫碳（Decarbonization）、去全球化（Deglobalization）及去槓桿（Deleveraging），將為全球經濟、產業及投資市場勾勒出新的面貌，也將締造未來數十年的投資機會，建議將科技、生技、氣候變遷及基礎建設主題型股票基金列為長期配置。