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債券投資 下半年亮點

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
下半年債券展望
下半年債券展望

全球通貨膨脹放緩且利率或已見頂，但經濟逆風仍在，債券可望成2024年下半年投資市場亮點。法人指出，投資人宜慎選具防禦力的優質債券，以掌握下半年債券投資契機，看好美國投資等級債及亞洲非投資等級債後市表現。

品浩（PIMCO）指出，美國經濟可望持續強勁，但這樣的經濟韌性也伴隨風險，最明顯的是通膨升溫，仍高於美國聯準會（Fed）的目標2%。因此，美國政策利率維持在高點的時間可能比原先預期更久，使金融環境進一步緊縮。

品浩表示，在較高利率下，較脆弱領域的波動風險增加，包括商業不動產、私募信貸、區域性銀行，這顯示雖然美國經濟韌性的利多因素應會持續，但卻不能排除經濟衰退的風險。

品浩表示，美國以外的成熟市場去年經歷了停滯或微幅衰退後，出現潛在的加速現象，部分地區的採購經理人指數（PMI）數個月來開始回升。不過，一般來說，相較於其他成熟市場，美國仍是全球經濟成長的主要引擎。

富達國際認為，市場已消化今年美國消費及就業市場下行風險，預期今年下半年至2025年1月前，美國基準利率下調幅度將低於2碼（即0.5個百分點）。如果經濟增長及勞動市場數據意外轉差，可能促使降息步伐加快，並催化美債表現。

富達國際亞洲固定收益投資主管朱蕾指出，目前債券殖利率偏高，可為總回報下行提供緩衝。

除非債券價格大幅下挫，否則不致完全抵銷債券提供的偏高利息收益。投資人尋求收益的渴望強大，資金持續流入債市，等待市況逆轉。

富達國際基金經理烏夏可夫（Daniel Ushakov）表示，目前全球對高品質收益需求龐大，帶動資金流入全球債券及美國債券。美國投資等級債券不僅提供具吸引力的利息收益，債券價格增長潛力更有望提升總回報。

富達也看好亞洲非投資等級美元債券，因為評價具吸引力、天期適度且基本面穩健，自2023年第4季以來表現出色。

儘管中國大陸房地產市場問題仍受關注，但對亞洲非投資等級債市影響有限，因為中國大陸房債在亞洲債市占比已大幅降低，由三年前的30%降至去年第4季的不到5%。

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