台股基金規模 排名洗牌

台股4月先拉回再彈升，加上投資人由賣轉買，帶動整體台股基金規模成長，連帶投信公司4月台股基金規模排名洗牌，安聯蟬聯冠軍，統一從季軍攀升至亞軍，元大排名第三，野村、國泰分居第四、第五。

據投信投顧公會統計，台股基金4月規模成長0.69%至5,174億元，台股基金規模前五大基金公司依序分別為安聯投信797.05億元、統一投信673.81億、元大投信646.97億元、野村投信549.05億元、國泰投信478.01億元。其中，安聯、元大、野村等三家公司規模萎縮，統一、國泰等兩家規模成長。

台股基金規模前五大基金公司

其中，統一投信4月台股基金規模逆勢增加，主要來自15.29億的資金淨流入，以統一全天候及統一奔騰基金最受青睞，4月淨申購分別達6.77億元及4.22億元

以近一年來看，台股強勢上漲，但投資人獲利了結，使全市場台股基金資金淨流出644.53億元，但在多頭行情推動下，全市場台股基金規模仍成長30.29%。台股基金規模前五大投信公司中，有三家近一年規模成長率優於市場，以統一投信增幅71.7%最高。

統一投信台股團隊表示，近期加權指數創高後進入高檔震盪，因先前漲幅大，波動也會較為劇烈，但個股仍有表現機會，尤其是中小型股，目前櫃買指數也持續創下新高。產業則以AI族群最具表現機會，AI題材持續發燒，多位國際半導體大廠領導人來台，將輪番在6月台北國際電腦展發表演說，加上預計有多項AI新應用出台，吸引市場高度關注與期待，為相關類股帶來利多。

安聯投信台股團隊表示，科技產業多數庫存見底，往復甦方向前進，但次產業表現有落差，主動選股、尋找投資能見度達二至三年的產業或公司，如AI、IP/ASIC、光通訊、重電等仍是較佳布局方向；另隨著愈靠近下半年，市場將逐漸以2025年企業獲利來評價，盤勢可望更有支撐。就投資操作面，成長能見度可看到二至三年的產業公司將有較佳投資價值。