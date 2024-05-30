AI科技股 長線看好

近兩年大型科技股帶動股市漲勢，但基金經理人認為，人工智慧（AI）發展仍在非常早期的產業生命周期，處於初生與成長階段。投資人要布局AI科技並不晚，因為股價漲幅仍未完全反映獲利成長，長線仍看好。

百達機器人科技策略資深經理人曾德剛（Daegal Tsang）昨（29）日來台指出，AI應用大增，推升繪圖處理器（GPU）、中央處理器（CPU）、記憶體等成長。未來四年，AI相關半導體成長將是整體半導體產業的五倍。美國科技的龍頭企業著力開發客製化晶片，都可能成為機器人產業的催化劑。

曾德剛認為，投資人如果要布局AI科技並不晚，主因股價漲幅尚未完全反映獲利成長，因此價值評估仍處在相對低估的水準。許多指標企業先前還在評估投入AI研發，預計未來的投資會大幅增加。

曾德剛表示，科技巨頭及提供應用服務的企業（蘋果、微軟、亞馬遜、字母、Meta等）近期公布財報顯示，持續增加資本支出及AI基礎建設的投資，加大布局自有晶片研發和應用，對聚焦在半導體產業鏈上游、大者恆大的機器人科技無疑是長線利多。全球人形機器人市場將快速成長，2023至2028年複合成長率高達50%。

百達機器人科技基金2023年大漲52%，遠超過MSCI世界指數的20%。基金的自動化族群占52%最多，再來是智慧科技的33.8%、消費與服務應用的12.7%；前五大持股為字母、Salesforce、台積電（2330）、超微、輝達。

瑞士百達資產管理將機器人科技定義為三個面向，也就是機器人、自動化與AI。

傳統的工業機器人多指以高速精密自動執行一個或多個任務的機器，如今在機器視覺與AI等快速發展下，機器人正變得越發獨立作業。自動化影響力遍及各產業，包括所有利用硬體或軟體解決方案，以改善與顛覆現有流程的公司。

AI則是指能感知環境、處理複雜數據並獨立運作的機器所展現的能力，為開發進階的自動化／機器人解決方案所需，涉及圖形處理、原始計算、圖像識別、自然語言處理或決策工具。