陸股量能升溫 分批布局

陸股2月以來出現築底反彈，隨市場籌碼正向訊號浮現以及人民幣匯率回穩，北向資金自2月以來轉為淨流入，今年來已見到逾人民幣887億元資金回流，帶動滬深300指數自2月2日落底後反彈至今最高上漲16%，目前指數底部確立，相關基金可分批布局。

PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇表示，除了北上資金反映出陸股的投資情緒好轉，中國大陸國家隊資金也陸續進場護盤，帶動市場成交量自谷底升溫，據統計，陸股滬股通與深股通兩市月均量自1月不到人民幣8,000億元的規模，目前已提升至月均量8,000億元以上，顯示政策和資金挹注，市場情緒止穩，有利於入市意願提高，整體A股風險偏好也明顯增溫。

另外，林哲宇指出，5月17日大陸政府祭出房地產政策，特別下調一套房和二套房首付比例，以及全面取消房貸利率下限等，以刺激購房需求；其他內需方面的政策也陸續出台，包括生產設備舊換新、汽車和家電補貼等，可望為下半年經濟增長帶來邊際助力。

林哲宇表示，4月中旬大陸官方公布的新國九條，為資本市場提出新的指導性框架，內容包括提高資本市場分紅率、加大上市公司退市監管、嚴懲財務造假、打擊量化和私募亂象，並鼓勵中長期資金入市，皆有助提振市場投資氣氛。

林哲宇認為，目前A股無論是經濟面或是評價面都已經出現落底訊號，現階段反彈主要是反映政策預期和資金回流，若後續經濟數據能持續且明顯改善，將可望催化下一階段的A股行情熱度，若投資人想參與這波行情，不妨挑選「高純度」投資於A股的中國基金布局基本面穩健的優質大型股標的。

兆豐中國A股基金研究團隊指出，近年A股市場多空震盪，近期在科技類股帶動下翻轉，籌碼面轉向樂觀；在中國經濟成長預期改善下，全球市場資金持續簇擁A股市場。