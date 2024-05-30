印度股看旺 擁四利基

印度國會大選結果即將出爐，攸關印度股市動向。富蘭克林坦伯頓新興市場團隊資深客戶投資組合經理人哈利．希亞姆桑德（Hari Shyamsunder）表示，印度擁有人口優勢、法制提升、數位轉型、Make in India專案等四大支柱，將持續為股市帶來長期強勁成長動能。

境外印度基金績效

五年一次的印度國會選舉自4月19日起跑，至6月1日截止，預計6月4日開始計票，初步結果通常會在當天出來。Hari Shyamsunder及助理投資組合經理人廖亦平，昨（29）日搶先於國際研討會提出國會大選後印度市場投資展望及最貼近當地的觀察。

富蘭克林證券投顧表示，雖選舉結果未定導致不確定性攀升，但無礙印度股市漲升趨勢，主要是反應執政黨人民黨（BJP）應能順利取得勝選。

Hari Shyamsunder舉出四大理由，認為印度股市將持續走強。首先是印度勞動人口將持續成長，並同步挹注消費擴增與消費升級。其次，莫迪政府在過去幾年也推動為數頗多的結構性改革，包含全國統一的GST消費稅制度、調降企業稅、推動破產法等。

第三，印度與全球一同進行數位轉型，線上購物與線上交易生態系統正大幅擴張，電動車、再生能源等產業發展更是方興未艾。第四，為推動製造業升級並吸引外資進入印度投資，印度製造（Make in India）透過與生產連結的激勵計畫，吸引外資製造業進入印度，且已展現驚人成果。

Hari Shyamsunder認為，2013~2023年期間企業獲利年複合成長率達9.1%、2023~2025年可望進一步攀升至19.9%，另一方面，印度民間企業崛起、專業經理人管理的企業開始主導印股，亦有助支撐較高評價。

目前國會大選結果尚不得而知，Hari Shyamsunder表示，現任執政黨失去政權的可能性不高，但也有可能執政黨贏得的國會議員席次未能達到市場樂觀預期，引發失望性賣壓，若此，反而創造買進印度股票的機會。