聯準會主席鮑爾稱下一步不會是升息後，科技股表現亮麗，統計5月以來至28日，證期局核備的近千檔境外基金平均上漲1.99%，且股債同漲，其中，股票型基金平均上漲2.64%，勝過債券型的0.35%。漲幅前三名依序為歐洲中小型、台灣及大中華基金。

隨市場相信聯準會未來將降息，提振利率敏感的科技、黃金、公用事業、生技等產業型基金齊揚，5月以來漲幅介於3.25%~5.46%。另就區域市場來看，歐洲中小型股票型基金漲幅6.4%居冠，接下來是台灣漲5.47%、大中華基金績效為5.4%。富蘭克林證券投顧分析，中國政府日前提及將靈活運用貨幣政策工具、加大對實體經濟支持力度，並放寬部分房市限制，提振投資人信心並吸引吸金回籠。

富蘭克林證券投顧表示，在市場靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向之際，建議透過靈活配置的美國平衡型及複合債券型基金，網羅多元收益機會。在股市上，AI領頭羊NVIDIA再次繳出亮眼財報成績，也顯示AI軍備競賽未歇，長遠來看，隨AI投資及應用範圍愈來愈廣泛，高速運算衍生的龐大電力及冷卻需求也將嘉惠電力公用事業、水資源及廢棄物管理等氣候變遷主題。

展望美股，富蘭克林證券投顧表示，美國企業首季財報季已接近尾聲，科技、通訊服務、消費耐久財等成長股企EPS成長率最突出，三者平均成長32%，公用事業上季EPS亦成長三成左右，即是受AI所需巨大電力需求提振。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，各行各業的許多公司現正積極嘗試生成式AI，將為IT需求帶來「雪球效應」，預料可看到半導體、科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域持續成長機會。

對於歐洲股市布局策略，安聯投信、法銀巴黎投顧都認為，歐洲央行有望在今年夏季降息，安聯甚至認為可能提前在6月。安聯投信表示，歐洲央行關注的是名目通膨數據，市場預期歐洲可能在6月提前實施降息。而降息有利成長股、並有利評價面，考量歐洲經濟放緩，優質成長領域可優先留意AI、永續主題以及在總經放緩時更具韌性的公司。