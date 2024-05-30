電動車基金 後勁十足

今年美國汽車製造商預計推出約50種新款純電動車車型，初估全年純電動車選擇數量可望增加1倍，使得美國電動車市仍具有看點。法人建議，可採用基金定期定額或定期定額存股，鎖定全球電動車基金或ETF作中長期布局。

新光投信建議，今年底甚至明年美國降息後，將可激勵民眾購車需求大增，相關車廠銷售動能值得期待，現在布局電動車ETF，可享低檔撿便宜良機。

電動車基金／ETF近期績效表現

雖然近期全球電動車市場負面消息多，包括近期美國對中國電動車拉高關稅，中國最新揚言將口頭祭出報復。另外，全球電動車銷售成長趨緩，也衝擊全球電動汽車品牌股價表現。

不過，新光投信認為，放長遠來看，未來全球勢必達到減碳目標，電動車是必然趨勢。根據研調機構估算，如果全球要達淨零碳排，預估至少全球需有7,000萬輛電動車，等於燃油汽車幾乎全數得淘汰。

預估各國純電動車（BEV）市場銷量在所有汽車總銷量中的占比，會從2024年占全球汽車總銷量的20%，攀升到2030年達40%。

日盛全球智能車基金研究團隊分析，全球電動車銷量年比增速保持穩定，儘管無大幅增長，但也沒有進一步惡化。外資券商預測2023至2026年全球電動車銷量年複合成長率（CAGR）為21%，其中，中國市場憑著政府補貼政策的加持，銷量相對看增。

另外，美股財報資訊科技類股首季營收、獲利年增率持續上修，分別自7.2%和20.4%上修至7.6%和23.6%，皆比標普500指數整體企業增速來得強勁。科技消費領航，有望帶動美企獲利再創新高。而利率環境以及美國總經與企業發展狀況，皆有助於美國科技股的多頭表現。

展望後市，新光投信預期，在電動車發展過程中，全球會有更多平價電動車款上市，將加大刺激廣大消費民眾「棄油轉電」，帶動整體電動車銷售動能持續向上。

另外，AI時代下的未來車前景亮麗，新光投信看好下波電動車發展趨勢將朝「全自駕」發展，同時，由於AI帶動車用電子配備升級，持續發展下，預估未來電動車的操控效能與乘坐體驗將不同以往，也有助於電動車銷售滲透率持續拉升。