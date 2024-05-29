日本中小股 力拚補漲

日股多頭行情仍持續上演中，市場預估未來還有30%的潛在上漲空間。法人表示，日本大型股已漲多，市場開始期待中小型股的後市表現，尤其日本屬內需導向市場，加上聯準會（Fed）啟動降息後，中小型股更有望吸引資金流入，有機會進一步推升大盤的續航力道；日股多頭行情尚未結束，建議投資人可以定期定額參與。

日本基金近三月績效

受惠於內需動能穩健、以及外國觀光客赴日人次大增下，日本消費動能持續看俏。根據日本國家旅遊局統計，截至4月底，日本旅遊人數今年以來持續增加，3月與4月單月遊客均超過300萬人次，與疫情前2019年同期間比較來得高，可見日本海外遊客已恢復疫情前水準，且不斷有顯著性的成長。

瀚亞投資（新加坡）表示，由於日本近月出現健康通膨的跡象，加上日本央行結束長達八年的負利率政策，市場期待在穩健的經濟環境下，將會有更多日本國人動用龐大的儲蓄進行消費與投資；相較大型股，中小型股更傾向掛勾國內經濟，因此也將更受惠於通膨周期。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊指出，日本企業展現高度的轉嫁輸入成本的能力，維持獲利與創造現金流的韌性，且在財務改革的激勵下，日本企業出現近23年罕見資本支出的強勁成長，為未來擴張做準備，這也讓市場對其抱持更加期待的態度。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，由於日企披露治理相關資訊的時間壓力與日俱增，中小型企業仿效也只是時間問題。預期未來當日本中小企業能夠跟得上治理改革要求，提升資本效率和積極回饋股東，有朝一日亦可享有價值重估（Re-Rating）的上漲動能。

不過，在此相關日企改革題材尚未完全落實的階段，野村投信建議，投資人若想參與日股投資，不需要特別選定大型或中小型股，只要選擇一檔長期績效優異的主動式日股基金，交給專業的基金投資團隊幫忙，判斷何時才是大中小型股最適合配置的時機，便可享有長期優異的投資成果。