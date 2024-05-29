台股科技型 經理人按讚

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台旋風，再掀起一波AI資金狂熱，台股大盤挑戰22,000點。法人表示，市場情緒樂觀下，台股表現相當亮眼，權值股輪番點火，激勵台股大盤續創新高。由於整體經濟環境偏向樂觀，美股多頭環境仍可帶動台股走勢，持續看好電子科技族群，建議可定期定額布局台股科技型基金。

根據理柏統計至5月27日，台股科技型基金近一月平均績效5.9%，前三強有：台中銀數位時代、瀚亞高科技及安聯台灣科技，皆有8.5%以上的報酬，表現相當亮眼，也優於台灣加權指數。

瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示，AI應用點燃市場期待，樂觀的情緒也推升台股續創新高，預估盤勢走勢呈現震盪向上趨勢，後市AI的演變仍會是觀察重點，而今年AI也將走入應用端，預估受惠族群會更加廣泛，將呈現百花齊放的樣貌。

台北國際電腦展6月4日登場，以AI為主軸，外資看好台股供應鏈後市。劉家宏說，今年台北國際電腦展最大亮點，AI將從雲端擴散到邊緣裝置（如AI PC等），屆時由AI應用商機，將是市場觀察重點。看好台灣半導體、散熱、泛AI PC概念股（電腦品牌及相關供應鏈）。

安聯投信台股團隊指出，台股有望在資金快速輪動及各類主題輪番吸引資金挹注盤勢下，維持強勢格局。