固定收益型 買盤進駐

儘管多數債市過去一周普遍下跌，但各大債市ETF仍獲得資金追捧，整體固定收益型ETF淨流入37.6億美元，美國、全球、歐洲、新興市場分別獲13.2億、8.2億、7.3億、0.1億美元資金淨流入，但新興當地債出現0.2億美元淨流出。

就債券信評類別來看，投資級債ETF獲得4.6億美元淨流入，非投資級債ETF也有8.5億美元資金淨流入。

聯準會官員再釋出訊息表示通膨降溫進展可能影響貨幣政策，加上部分數據顯示美國經濟仍穩健，美債殖利率回升。安聯投信表示，美國10年期公債殖利率過去一周走揚5個基點來到4.47%水位，全球多數債券資產單周微幅走跌但皆在1%以內，相對和緩。

其中，美國短年期非投資級債與歐洲非投資級債為債市中少數單周繳出正報酬者，表現相對突出。過去一周主要債券基金單周資金仍多呈淨流入，其中投資及與非投資級債券基金動能較前周略為增強。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國近期經濟數字顯示景氣仍然強韌、通膨仍黏著，儘管通膨沒有加速惡化，但下降速度遠不及聯準會所期待。團隊預期未來就算降息也將是短而淺的循環，推測十年期公債殖利率約處4.25%至4.75%區間。

安聯投信指出，市場持續調整對聯準會降息預期，在債券投資上，建議可調降利率敏感度較高、存續期較長的債券以降低利率風險，轉進短天期債券以獲取相對穩定收益；債券配置在短天期及中天期的投資效率較佳，可在參與降息帶來的資本利得之前，也透過較高的收益率來累積報酬；此外，因信用債收益率較公債為高，且經濟狀況也有助於企業違約率的控制，建議可相對增加布局風險性信用債，透過息收來累積整體債券投資報酬率。