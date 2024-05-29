ESG 商品 績效紅不讓

根據投信投顧公會推出的ESG永續發展轉型專區，與ESG主題連結的台股ETF合計有10檔，近一月有四檔ETF漲幅逾10%，分別為群益台ESG低碳50（00923）、永豐台灣ESG、中信關鍵半導體、富邦公司治理。

新政府團隊走馬上任，日前環境部長彭啟明也召開記者會報告對環境業務展望，將聚焦三大重點，包括加速碳費法制作業、穩健務實改善空氣品質、精進環評審查措施，而對於外界關注的國內碳權交易，相關辦法有望在6月底發布，而國內碳權交易及拍賣平台可望在9月底上路。

群益投信表示，碳有價時代來臨，台灣繼去年成立碳權交易所、啟動國際碳權交易平台以來，在淨零碳排路上邁一大步，接下來更有望推動國內碳權交易，驅使企業加快ESG低碳轉型的步伐，才有望在全球減碳風潮下，降低受到國內外徵收碳費碳稅對獲利帶來的衝擊，也成為低碳時代資金布局的重要標的。

國泰投信分析，在全球致力推動淨零排放的共識下，已透露出ESG為不可逆的國際趨勢，疫後經濟復甦更將聚焦ESG永續發展。另外，據證交所、櫃買中心統計，目前台股共有14檔ESG相關股、債ETF，總投資人逾213萬、總基金規模5,290億元。

此外，目前經濟衰退疑慮升溫，可與社會共榮共存的永續發展的產業及企業，其營運才能走得長久，進而提高公司議價能力，相關企業除了能抵禦短線碳轉型帶來的成本壓力之外，長線更能吸引資金進駐，台灣企業也跟上全球ESG步伐，投資人更著眼於具備ESG、低碳轉型等相關篩選機制的ETF工具。