股債布局 掌握雙邊趨勢

受惠輝達首季財報結果優於預期及微軟發表新款AI PC等利多激勵，美股NASDAQ和費半指數頻創歷史新高，受惠AI最深的台股也延續強勢表現。法人建議，若擔心股市追高有風險又不想錯過行情，可透過債券股票平衡型基金，掌握雙邊趨勢。

復華傳家二號基金經理人郭家宏表示，台股站穩2萬點關卡後，因企業獲利維持成長，加上台廠供應鏈明顯受惠AI趨勢發展，有利大盤維持高檔震盪格局，操作採提高股票部位偏多操作，成長股、高股息股、複利收成股並重，並留意非電族群或低基期產業復甦題材投資機會。

野村投信分析，盤面上大型權值股表現強勢，主要受到外資5月以來回流近1,900億元所帶動，不過在權值股休息期間中小型股表現同樣不俗，顯示在資金輪動下多頭人氣仍未散場，而近期出現AI PC、機器人等熱門題材，資金有從先前受惠股息題材的金融傳產股逐漸回流至電子股的趨勢，前段時間修正幅度較大的矽智財、重電類股也出現跌深反彈的跡象。

目前來看電子、金融及傳產都有表現機會，類股間的輪動屬於健康的走勢，在此情況下大盤可望持續震盪趨堅，投資人不必過度擔憂指數點位的問題。

展望未來，野村鴻利基金經理人姚郁如表示，儘管聯準會在降息的時間點上有往後延遲，但觀察就業市場及薪資增速狀況，美國通膨下降趨勢仍然確立，預估2024年底前仍有機會啟動降息。

拉長時間來看，美國及歐洲經濟逐漸從谷底復甦，可望帶動台股企業獲利成長且有機會持續上修，短線台股若有拉回仍是提供投資人進場點的機會。