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奮戰14小時…國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

跨國平衡基金 穩中求勝

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美國經濟表現穩健，企業營運穩健，股市仍續創新高。債市方面，非投資等級債違約率保持在較低水準，使得今年以來全球主要股債指數走揚。法人建議，穩健型投資人可透過訴求穩健布局、靈活調整投組內容的跨國組合平衡基金來布局，降低單一資產風險。

據FactSet統計，分析師預測標準普爾500指數今年獲利成長11%，2025年成長14%，企業獲利前景展望佳。此外，美國經濟情勢偏向不著陸，加上充裕的流動性、強韌消費支出及高透明度的產業前景，將支持股價指數和信用債券價格穩定，建議透過組合平衡型基金配置，降低單一資產風險，並能掌握經濟成長下的投資機會。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，觀察美國亞特蘭大聯儲的GDPNow模型對今年第1季GDP預估為2.9%。第1季實際個人消費支出成長和實際私人國內投資總額成長，分別從3.4%和3.4%上升至3.5%和3.7%，對於企業盈利是多方信號，代表企業盈利已取代貨幣政策成為美股主要向上的驅動力。

另外，二次通膨風險雖難以忽視，但好消息是薪資增長放緩，也降低通膨螺旋式上升的機率。

由於本周將公布4月美國PCE、5月中國製造業 PMI。美國PCE在4月基期拉高下，整體PCE年增有望終止回升，核心PCE年增可望在房租通膨續降、服務月增降溫下延續放緩，建議後續持續觀察整體PCE的走勢。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，年初以來隨著經濟活動回溫，成熟市場基本面整體維持擴張，全球工業生產值也開始緩慢回升，今年下半年景氣有望回到疫情前的成長趨勢。

葉啟芳進一步指出，在投資標的選擇上，股票方面可留意成長動能較佳、題材性豐富的美股、台股、印度等市場，債券方面，儘管降息時點的預測調整料帶來價格上的波動，不過在通膨仍處下行趨勢、利率風險降溫下，債市多頭行情仍可期待，建議投資人可朝利差大、資產品質佳的券種來配置，當中長天期標的有助於提高收益水準，並在後續降息啟動時掌握潛在資本利得契機。

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