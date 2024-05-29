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奮戰14小時…國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

台股中小型十傑 漲幅勝大盤

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股持續驚驚漲，除了大盤昨日創高外，櫃買指數同樣創下波段新高，雙雙表現驚人。法人建議，短線台股若出現漲多拉回，都是良好的長線布局點，相關中小型基金可伺機布局。

根據CMoney統計，台股中小型基金近一周前十強平均績效達5.4%，遠超大盤績效的2.5%，前十強包括：國泰中小成長、統一中小、日盛小而美、街口中小型、群益中小型股、瀚亞中小型股、第一金小型精選、摩根中小、野村中小、復華中小精選。

國泰中小成長基金近一周績效達6.9%，獲台股同類型基金績效冠軍。國泰中小成長基金經理人林靜怡表示，後市看好台灣AI龍頭企業發展情勢，鎖定財務結構健全、經營績效優異的中小型股，在AI浪潮下成長動能強勁。

加上本周輝達執行長黃仁勳來台消息加持，晶片、伺服器代工廠紛紛繳出亮眼成績單，被收入在本基金投資組合中。

除此之外，AI伺服器對散熱的需求提升，也將加速液冷解決方案的進程，相關散熱供應鏈將也可望從中受惠。

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