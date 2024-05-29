主動式商品 股票型最火

隨全球市場氛圍轉趨穩健樂觀，市場資金聚焦結構式成長利基、多元策略。根據投信投顧公會統計，4月份境內各類主動式基金中，以國內投資股票型淨申購金額最高、逾94億元；其次依序為非投資等級債券基金、跨國投資多重資產基金、跨國投資組合型_平衡型基金等的淨申購金額也都超過10億元。

安聯投信表示，隨著聯準會控制通膨的任務取得進展，政策周期也向降息邁進，同時經濟和就業的基本面依舊穩健，加上科技股長期趨勢看好的催化下，台股市場交投熱絡，主動式台股基金4月成為最吸睛的基金。此外，在美股帶動下，包括非投資等級債券基金、跨國投資多重資產與跨國投資組合型_平衡型基金也成為4月相對受市場青睞的基金。

展望後市，安聯投信指出，受到2022年以來全球央行緊縮貨幣政策影響，內需將直接受到影響，但製造業在歷經長時間的庫存調整，加上各國央行可望陸續鬆綁緊縮貨幣政策，全球景氣軟著陸的機率仍高。

策略上，安聯投信表示，市場波動提供投資人布局機會，多元策略與聚焦品質是鞏固收益的關鍵，同時以收益搭成長策略等多重資產布局參與結構趨勢題材，也有助緩和市場波動並掌握輪動行情。

此外，值得關注的是，最近股債相關性又降至接近零，更有利在這種混亂時期，「 別把所有雞蛋放在一個籃子裡」 比過去任何時候都更有道理。如果通膨加速和不確定性增加，投資於債券就不再足夠 ，仍建議以收益作為核心策略，抵禦波動環境；從行為學的角度來看，收益成長、多重資產策略，料有助投資人長期的投資策略。

群益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍分析，歐美勞動市場穩健，持續支撐消費與增長，通膨趨勢性放緩且短期地緣政治風險影響有限，惟各國通膨速度不一致，將導致貨幣政策寬鬆節奏分歧。在債市方面，上月利率回測高位後，資金很快回補低接，且非投資等級債出現去年第4季來最大資金流入，也反映各類型債券信用利差同步縮窄；整體來看，隨總經與企業基本面穩健下，預期非投資等級債較高的收益率，有助支撐報酬與平衡市場短期波動。