台股科技基金 漲相佳

台股昨（28）日收盤再創21,858點歷史新高，除聯發科續強，高價股、矽智財族群也強勁彈升，帶動多檔科技基金走揚，法人建議可定期定額持續買進，掌握後市多頭爆發力。

半導體族群近期股價轉強，繼上周台積電股價創新高後拉回後，本周換聯發科登場接棒連漲兩日，亦帶動跌深高價電子股包括矽智財族群，包括創意（3443）、世芯-KY、M31、祥碩、信驊、力旺、聯詠、群聯、瑞昱、矽力-KY等上漲。

統計台股科技基金近一周前十強包括：台新2000高科技、群益創新科技、國泰科技生化、安聯台灣科技、新光創新科技、統一奔騰、瀚亞高科技、摩根新興科技－數位型、摩根新興科技－一般型、富邦科技，平均績效達6.5%。

統一投信分析，美國基本面保持強勁，經濟軟著陸機率高，支撐股市表現。若美國通膨持續降溫，聯準會可能提前啟動預防性降息，提升股市評價空間，加上年底美國大選逐步接近，美股後市仍不看淡。台股跟隨美股走勢，也有望震盪走高。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，半導體近日表現強勁，主要原因在於，聯發科預計在6月台北國際電腦展上，揭露與輝達（NVIDIA）合作的AI PC處理器細節。

另外，市場看好輝達、聯發科強強聯手打造AI PC，該AI PC因採安謀架構晶片，具低功耗且由台積電3奈米製程生產，加上股東會上聯發科認為今年營收將成長14~16%，受到外資青睞調高評等，也帶動股價上漲攻勢。

更值得注意的是，全球各主要研調機構都指出，台股迎來下波AI新浪潮將會從AI伺服器轉向AI PC等終端裝置，不少業界人士認為，AI PC未來市場滲透率將從2025年急速拉升，從2024年的8%，跳升到2025年的30%，一直到2026年上看60%，未來每個人的電腦都是AI PC，驅動台灣電子產業發展，而半導體產業除AI晶片大廠輝達外，全球晶圓代工龍頭台積電及IC設計龍頭聯發科更扮演關鍵軍火庫角色。