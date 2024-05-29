亞洲優質配息股 搶鏡

亞洲經濟成長動能仍強，今年以來股市表現優異。法人指出，亞股投資機會多元，從東北亞到南亞各有利基。此外，亞洲優質配息股也是看好標的，表現可望優於大盤，且可望對抗通貨膨脹。

富達國際亞太區股票投資主管佟夢銳（Marty Dropkin）指出，儘管較高利率的環境預料仍持續一段時間，但多數成熟市場利率可能已見頂。歷史經驗顯示，在降息周期，優質配息股表現往往優於市場平均，且目前通膨仍偏高，預期配息股將發揮抗通膨的作用。

佟夢銳指出，去年全球股息強勁增長，趨勢有望延續至今年。市場預期59%的全球企業今年將增加股息。目前中國大陸、日本及南韓配股息比率仍低於全球平均水平，且明顯落後於歐洲，但這些亞洲市場的公司治理改革將有助提升股息比率。

佟夢銳表示，優質股股息持續增長，為投資人提供具吸引力的風險調整報酬。中國大陸及香港股市評價具吸引力，最近吸引全球資金流入，也帶動亞股表現。隨著大陸網路科技公司相繼回購股票及增配股息，MSCI中國指數2021年初以來首次出現正回報。

至於其他亞股，富達預期印度將繼續出色，雖然中小型股評價偏高，但部分受市場忽視的大型股具增長潛力，將可受惠於印度經濟長期成長。此外，印度國內機構投資人大舉投資股市，可能已抵銷海外資金流出。

霸菱投顧指出，亞洲經濟受惠於成熟市場走強，將支撐未來一年的亞股表現。陸股受到房市的負面影響減弱，整體流動性環境改善。印度經濟表現穩健，執政黨連任可望確保政策連貫性。

霸菱投顧指出，在台股及南韓，許多企業都受惠人工智慧（AI）及相關業務的成長趨勢。南韓監管機構近期實施「企業價值提升」計畫；台股短期漲多，因此霸菱逢高調節部分漲多個股。

在東南亞，霸菱仍對印尼及菲律賓股市充滿信心，因影響企業獲利成長的障礙逐漸消除。在新加坡及馬來西亞，有多家企業可望受惠於全球科技周期。泰國去年以來表現落後，有望補漲。