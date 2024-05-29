智慧城市 投資新主流

瑞銀發布報告指出，未來城市憑空崛起，加上現有區域的城市化，將推動五個新興投資主題，即宜居需求增長、生活／工作／娛樂混合型社區、互聯加深、智慧城市及綠色城市。瑞銀投資銀行估計，未來城市動工專案規模將超過1.5兆美元，帶動全球新的投資機遇。

報告指出，一批全新城市正在世界各地準備拔地而起，包括沙烏地阿拉伯推動未來城市NEOM開發計畫，印尼將從8月起分階段將首都從雅加達遷移至約1,300公里外的「努山塔拉」（Nusantara），印尼打造新都，以解決雅加達所面臨的環境及社會經濟問題。

至於中國大陸大灣區及柔佛-新加坡經濟特區，則詮釋城市互聯加深能增進綜效。大灣區正推動人才、資本和貨物再分配，開啟經濟增長財富創造的新篇章。未來十年，馬來西亞經濟預估增加0.2-0.4個百分點，新加坡則是0.2-0.6個百分點。

瑞銀看好能夠打造生活-工作-娛樂混合型社區的房地產開發商。打造城市骨幹的全球承包商和構建城市基石的基礎材料企業最為受益。此外，看好銀行及其在為新城項目提供資金，也可望受惠。以沙國的NEOM來說，將為中東及北非地區銀行帶來高成長潛力。

智慧城市成為投資新趨勢，國內也陸續出現相關基金，包括百達智慧城市基金、中國信託智慧城市建設基金、施羅德環球城市基金、法巴永續亞洲城市債券基金、安聯智慧城市收益基金。

以百達智慧城市基金來說，布局標的包括移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理（能源效率及廢物處理），以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。

安聯投信表示，以智慧城市策略為例，利基包括美國基建投資和就業法案、歐洲綠色協議等全球政策等，都有助未來數年向城市投資注入龐大資金，達成降低碳排的目標，也替城市現代化帶來額外的發展動能。

安聯投信指出，短線來說，強勁的走勢可能暫歇，但考量政策周期邁向調整，美國聯準會（Fed）有望在今年開始降息，都有利成長型資產。投資人可透過多重資產策略，來把握智慧城市的長線趨勢。