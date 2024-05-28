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短期債、通膨連結債 聚光

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國聯準會（Fed）上半年降息夢碎，金融市場對於Fed降息幅度及速度預期一變再變。法人指出，Fed不知何時才會降息，與其寄望降息帶來的資本利得，不如務實掌握高利率階段的息收機會。

Fed於去年下半年停止升息之後，投資人高度期待Fed今年將開始降息。不過，美國通貨膨脹降溫速度減慢，就業數據仍強，市場原本預估Fed今年將降息五、六次，不斷修正到一、兩次。甚至有基金公司預期今年Fed不會降息。

全球最大資產管理公司貝萊德認為，當前正進入波動更高的嶄新時代，總體經濟風險增加，各類資產評價變動加快。貝萊德採取靈活的策略性投資觀點，掌握評價快速變動帶來的機會。

雖然長天期債券最能受惠於Fed降息，但短期內Fed降息機會極低，法人並不建議投資人重押長天期債。貝萊德年初以來持續看好短天期債券，最近還看好通膨連結債券，主要是因為預期美國通膨長期將維持在接近3%的水準。

法國巴黎銀行財富管理預期，Fed今年只降息一次，可能在9月降1碼（即0.25個百分點），並在2025年降息四次。歐洲央行（ECB）則可能率先啟動降息循環。

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