亞洲非投等債 錢景亮

美國最新通膨數據放緩推升聯準會降息預期，美債殖利率因此下跌，加上中國大陸接連發布多項房地產政策，支持中國大陸房地產板塊股、債價格同步大舉回彈，支撐整體亞債表現，促使亞洲非投資等級債券指數近一個月大漲逾3%，相關基金可伺機布局。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，美國通膨高於預期，市場調降今年降息次數，利率波動上升，不過儘管美債殖利率上彈，但今年以來新興市場非投資等級債利差收斂約8bps，在原物料價格回升、新興市場企業財務體質仍佳、美國經濟亦表現強勁下，支撐新興亞洲市場企業債表現。

另一方面，中國大陸因政府持續作多政策，4月底中央政治局會議釋放正面訊息，重點有二，包括：

一、政策總基調保障經濟恢復的持續性，避免前緊後鬆。

二、地產政策也表明積極消化庫存的態度，有利提振中國後市經濟，進一步帶動亞洲企業債的買氣。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，17日官方釋出4項房地產支持政策，含：購房首付比率下調、公積金貸款利率下調、房貸利率取消下限，及收購未售出房子作為保障性住房，前述政策將使房地產市場逐步回穩。5月排除大陸地產之亞洲非投等債的長期違約率，以筆數計算保持在2.4%之相對低位。

另外，觀察雙印現狀，現任印尼總統支持的國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）在2月14日已獲逾半選票，並正式宣布其首輪獲勝。而印度國會下議院大選於4月19日展開並在6月1日結束、6月4日計票，民調顯示目前總理莫迪所屬執政黨可望贏得大選。雙印將在第2季迎來選後政策延續行情。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊分析，印尼持續推動經濟復甦，預期大宗商品及能源等需求持續，預期相關債券價格將有所支撐，建議關注煤炭、能源、金屬及房地產企業之債券表現。

印度方面，近期印度執政黨之國會大選政見提及仍聚焦基建且2047年實現再生能源擴張等，市場預期當前執政黨連任機會高，故持續追蹤基礎建設及再生能源板塊之相關債券表現。