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IC設計股 配息可期

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

市場對IC設計股印象大多視為業績動能強勁的「成長股」，但事實上，IC設計股不僅是高成長、高獲利代表，殖利率表現也同樣出色，且配息意願強。投信法人預期2024年IC設計產業獲利成長力道加大，股息水準可期，可透過相關ETF搭順風車。

台新投信表示，據回測資料統計，臺灣IC設計動能指數自2021年至2023年，殖利率連三年上升，且皆超越大型股（臺灣50指數），2023年臺灣IC設計動能指數殖利率衝高至近五年新高水準6.7%，大勝大型股的4.5%，近五年平均殖利率達4.8%。

國內首檔聚焦在IC設計產業的ETF-台新臺灣IC設計ETF（00947）經理人黃鈺民指出，台灣IC設計產業站在各時代的科技新產品浪潮，包含消費電子需求噴發、生成式AI商業化、電動車大行其道等，可說是新興產業的最大受惠者。

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