經理人面對面／美股向上 科技族群領跑

聯博集團科技創新主題策略投資長邱蕾表示，今年美股評價持續擴張，主要動能來自於企業獲利展現韌性及成長動能。科技股兼具成長爆發力及續航力，可望持續領跑美股。以下是她接受訪問摘要：

問：以美股S&P 500企業來看，第1季財報表現如何？市場關注哪些焦點？

答：S&P 500整體企業表現優於預期。不意外的是，企業對人工智慧（AI）的討論熱度持續創歷史新高，顯示以AI為首的科技創新仍是市場關注焦點。目前市場的共識是，未來兩年S&P 500指數預估獲利的複合成長率可望有12.3%，其中以科技業成長17.6%最快速。

問：下半年美股展望如何？哪些產業或族群將勝出？

答：雖然美國整體成長動能強勁，但隨著第1季資金行情退去後，市場終將回歸基本面主導。展望下半年，投資科技產業勝出的關鍵是，將眼光放長、重視品質、挖掘下一個長期的創新成長契機，而不是局限在眼前的事件。

目前科技產業個別企業的獲利能力不一，已經開始出現企業獲利預估走勢分歧的跡象。如果只一味追求過熱的投資主題、或是評價面顯著過高的投資機會，並不是上策。而且現在世界變動迅速，要布局最有創新與顛覆能力的企業，才可望創造強勁的報酬。

問：哪些投資主題值得關注？

答：可以分成五大主題。首先，雲端基礎建設與AI。AI的年複合成長率約19%，市場規模預計在2026年達到9,000億美元，為半導體產業帶來實質效益。目前AI 表現集中在技術提供者，但接下來企業支出將集中在打造進一步的數位基礎建設，也就是高速運算技術，能夠因應AI與非AI工作。生成式AI只是其中一項應用，市場目光將逐漸轉向更多AI應用者。

其次是數位交易與媒體。行動寬頻普及後，改變全球人口的消費內容、買賣商品與彼此溝通的方式，也加速消費者採用數位商務、數位金融與數位媒體。

第三是能源轉型。永續發展意識抬頭，如何提高能源效率與生產力，同時降低對傳統資源的依賴非常重要。雖然全球掀起電動車趨勢，但全球基礎建設升級趨勢爆發，建議投資人不只是聚焦在電動車普及率，也要重視電網基礎建設、次世代能源等。

第四是工業創新。隨著經濟效益提升，機器人的採用率也在上升。機器人技術可望顛覆勞動力，推動下一波工業創新浪潮，尤其是物流/訂單執行和餐飲業的自動化投資成長率最為明顯。

第五是醫療創新。醫療保健技術持續進展，除了改善疾病的檢測與治療之外，醫療照護的品質與方便性也在提升。值得一提的是，即使是成熟而獲利有成的企業，也可能是顛覆者，醫療產業中不乏這類企業，例如減重新藥，就徹底改變消費者的福祉。

問：聯博如何掌握這些投資機會？

答：以聯博國際科技基金來說，以美股為核心，搭配其他市場，囊括全球科技成長的投資機會。我們偏好高成長階段的企業，適度布局中小型股，希望能發掘下一個具顛覆式創新的企業。

我們也看好長期獲利穩定成長的市場領導者，因為這些企業擁有市場地位與規模，可望持續創新，並有可長可久的營運模式。目前我們看好AI、工業自動化、能源轉型及雲端運算等投資主題，產業則包括科技、工業、醫療與金融等。