外資錢進亞洲 台股、印度受寵

美股持續創高，上周台股獲外資加碼超過16億美元，為亞股最高，南韓股市也獲逾1.5億美元買盤回流，另外，外資回補印度股4.8億美元位居第二，東協的馬來西亞股市同步吸金1.1億美元，不過其他東協市場則呈現資金淨流出。

保德信分析，回顧今年來外資對亞股的動向，大舉買超東北亞台韓雙雄的趨勢鮮明，受惠於AI趨勢加速蓬勃發展帶動，外資回補南韓股市超過153億美元，穩居亞股之冠，台股吸金逾60億美元名列亞軍，帶動台股強彈超過兩成之多，在亞股表現名列前茅，反觀其他東協市場多遭外資減持。

亞洲主要股市外資買賣超情形

陸股方面，滬深300指數過去一年皆位於年線之下，自5月以來已連續三周測試站上年線，PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇指出，過去一個月陸股走勢隨政策面、基本面及市場面同步轉佳而上揚，政策利多部分，包括一套房與二套房首付比例下調、全面取消房貸利率下限、汽車與家電補貼等政策陸續出台等，有望為經濟增長帶來助力。中國大陸4月CPI表現回升，且同期製造業與非製造業PMI雙雙站穩擴張區間，陸股或可扭轉空頭趨勢，後續待經濟數據能否持續加溫。

COMPUTEX 2024即將登場，加上輝達執行長黃仁勳來台，題材面熱度高，帶動台股科技股多頭續揚。PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，輝達及微軟創歷史新高，帶動S&P 500及那斯達克指數同步創高，激勵晶圓龍頭大廠等科技股持續突破前高，台股也昨（27）日跳空再度刷新歷史新高，今年來漲幅高達21.6%，高居全球主要指數第二強，僅次於費半指數的25.0%；目前台股技術面均線、型態、指標皆有利於多頭延續盤勢，下檔只要短線多空最具代表性的10日線沒有失守，大盤多頭格局強勢。

群益創新科技基金經理人杜欣霈表示，近期台股受到AI科技題材帶動，大型權值股上行推升加權指數屢創新高。後續來看，隨基本面修復，第1季企業財報表現多優於預期，加上AI科技需求持續拓展，商機題材發酵也持續帶動相關類股表現，中長期投資前景仍值得期待，產業方面，包括IC設計、電子零組件、半導體、矽智財等可持續關注。