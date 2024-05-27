多元布局 科技股聚焦

今年以來，以科技股為主的美股引領全球股市震盪向上。展望下半年，法人表示，美國經濟成長速度將放慢，但仍可望軟著陸，美國聯準會（Fed）則有機會在9月降息，投資人宜多元布局，以參與風險資產的多頭續航行情，看好科技、日股等。

法盛投資管理全球市場策略部門主管謝圖內（Mabrouk Chetouane）指出，在未來數季，通貨膨脹很難回落到央行2%的目標。維持目前的利率水準並保持耐心，已成為各國央行的新對策。

下半年經濟及投資展望

謝圖內指出，Fed可望在9月降息，因為美國經濟仍具有韌性，預期經濟將軟著陸，不會衰退或崩潰。至於歐洲央行（ECB），則可能在6月率先降息。而且，儘管歐元區經濟持續回升，仍不足以阻止ECB今年降息二次。

謝圖內表示，歐洲對不同產業徵收新的關稅，尤其是與氣候變遷（及巴黎協定）直接相關的行業，如電動車、電池及太陽能板製造商。令人擔憂的是，新興市場也會開始利用這類新關稅來保護自己的市場，自由貿易的時代基本上已經結束。

在亞洲，盧米斯賽勒斯全球總體經濟策略師莊波指出，大多數亞洲國家的核心消費者物價指數已回落至接近2%。不過，歐美維持利率更高更久，將迫使亞洲主要央行延後降息，導致多種亞洲貨幣兌美元貶值。

莊波指出，中國大陸目前面臨的主要風險是通貨緊縮及產能過剩，消費力大不如前，已不再是昔日的全球經濟成長引擎。無論川普是否再次當選美國總統，貿易保護主義抬頭會是影響投資的的因素，未來將看到更多貿易戰。

莊波表示，中國當局對房地產市場現階段的措施力度仍不足以扭轉情勢，但預期房地產業將逐步回穩，只是最早要到明年上半年才會復甦。由於中國經濟成長長期低迷，加上消費是推動房地產的主力，今年市場難以快速反彈。

謝圖內認為，下半年美國經濟會出現一定程度的放緩，因此稍微減碼美股。不過，在投資組合中，科技股不可或缺。歐洲經濟仍落後美國，但下半年有機會轉好，看好銀行、能源等核心價值產業；看好日股，尤其日圓將持續被低估。在新興市場，印度經濟未來數季表現可期，越南及墨西哥等拉丁美洲可望受惠於美國對中國徵收關稅。