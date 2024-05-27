全球市場觀測站／印度股犀利 資金挺

上周市場關注焦點為輝達的第1季財報與第2季財測，而輝達不負眾望地帶動科技股漲勢，但除半導體類股表現較強，美股仍以高檔震盪為主；債市方面，美國公債殖利率小幅回升，拖累企業債表現。投信法人認為，以股市來看，印度因選情看好，印度股市亮眼可期。

在輝達於上周三公布財報前，美股持續創新高，不過，聯準會官員相對鷹派的談話以及經濟數據優於預期，引起市場對於通膨與美國利率政策的擔憂，美股自高檔轉趨震盪。上周公布美國5月標普全球製造業PMI升至50.9，服務業PMI由上月的51.3升至54.8，均高於預期；初領失業救濟金為21.5萬人，也優於預期的22萬人。

野村投信表示，FactSet統計，美股第1季獲利優於預期比率高達78%，預估獲利年增5.4%，但若扣除輝達在內的五大科技股，企業獲利反而是年減2.4%，顯示AI相關產業仍是能見度最高族群。上周輝達財報也未讓投資人失望，無論是營收與每股獲利均優於預期，財測展望同樣優於預期，預估營收到達280億美元，高於分析師預估的266.1億美元，輝達股價也站上千元大關，再寫新高。

印度Sensex指數上周四創下歷史新高，周五在亞股普遍走跌中表現也抗跌。野村投信指出，4月19日起印度展開為期六周的國會大選，市場預估以莫迪領導的印度人民黨（BJP）為核心的全國民主聯盟（NDA）將取得355過半席次。若莫迪連任，「印度製造」（Make in India）政策得以延續，將持續吸引外國直接投資與股市資金湧入。

此外，印度的個人投資者也正增加投資，系統投資計劃（SIP）的小額定期投資正在普及。據印度共同基金協會統計，SIP帳戶數在2016年4月超過1,000萬，2024年1月已高達7,917萬。透過SIP基金買進金額在2022年4月至2023年3月達到1.55兆盧比，2023年4月至2024年1月的累計金額為1.60兆盧比，超過2022年度。

本周美國將公布5月CB消費者信心指數與4月PCE與核心PCE，將是市場檢視聯準會利率政策的重要觀察數據。