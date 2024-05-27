歐洲地區通膨控制得宜，加上經濟成長復甦態勢已確立，歐洲央行有望提前聯準會啟動首次降息。法人表示，歐股具高息低波優勢，經濟轉向成長階段與央行降息等因素，都將為股市帶來利多，建議投資人可開始配置歐股基金，掌握股市上漲機會。

歐洲經濟基本面獲得改善，加上全球股市高漲，歐洲股市谷底反彈。根據理柏統計，66檔境內外歐洲股票基金近一年平均績效達13%，近二年甚至有22%的正報酬，表現穩健。

瀚亞歐洲基金經理人賴盈良表示，歐股4月採購經理人綜合指數（PMI）來到51.7，站上50擴張階段關卡，而歐元區核心消費價格通膨下滑至1.79%，市場預估歐洲央行今年有3碼的降息空間，高於對美國聯準會的降息預期；同時，介於歐美之間的英國，經濟展望也逐漸轉佳。

根據摩根士丹利報告顯示，歐股未來一年盈餘成長預期轉正，上修預期本益比至14.8倍，同時企業盈餘概況也擺脫低迷期，今年將進入上升周期，處於上修階段，2025年也會有更加顯著的正成長表現；企業盈餘的增長也將反映在股價上，整體歐股表現到2025年年中，預計還有15%的上漲空間。

賴盈良表示，由於歐洲企業的信心度提升，願意發放的股利與股票回購的企業也有機會增加，今年歐洲經濟成長動能已確立，搭配降息題材，整體本益比與盈餘成長皆有向上動能，惟仍須注意地緣政治與美國選舉的不確定性所帶來的風險，但整體仍看好歐股後市，建議投資人可開始配置歐股基金部位。

駿利亨德森環球房地產股票收益基金經理人Tim Gibson指出，相較於私人資產，上市REITs的交易價格明顯偏低，這些資產已經反映利率上升的影響，目前將受益於利率政策方向的逆轉。在歐洲，德國住宅業主的交易價格比估值低約40%，反映出槓桿率（債務水平）較高，但這也為投資者創造投資機會。

富蘭克林證券投顧分析，歐元區隨著天然氣價格回落，通膨降溫步伐較為明顯；因此，市場目前預期歐元區將早於美國啟動降息，這也使得歐元區整體信用環境由先前的緊縮情形持續改善。

歐股具低評價優勢、強勁的獲利動能、低波動高股利的特性，加上歐元區可望比美國提早降息，現在是布局歐股的好時機。