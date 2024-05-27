台股近期頻創新高，連帶台股基金近一月績效亮眼，前十強漲幅超過一成。投信法人表示，520後台股AI概念股有接棒表現之態，加上歷來美國大選年，股市上漲機率高，有利台灣相關供應鏈表現，投資人可透過定期定額分批布局台股基金。

台股5月以來至上周已經大漲5.7%，市場普遍看好後市漲勢有望延續。日盛投信台股投資研究團隊表示，輝達財報強勁，顯示AI基本面逐漸兌現，台灣相關概念股也實質受惠，而其展望顯示AI需求強勁，預期AI伺服器供應鏈持續受益於2024-2025年營收與獲利上揚。

國內台股基金一般型績效表現

此外，AI伺服器也將推升散熱、電源供應、機櫃組裝之內含價值。預估AI供應鏈及半導體供應鏈仍將持續擔任盤面要角。

群益投信亦表示，台灣有完整的科技產業鏈，無論是當前最受關注的AI科技，又或是低軌道衛星、電動車與機器人發展等，都可在其中見到台灣廠商扮演關鍵供應商角色，當中又以晶圓代工、封裝測試、IC設計、電子代工等領域最為全球所知，因此在全球科技創新趨勢驅動，帶動需求攀升，以及相關政策的扶植支持下，皆有利於台灣優質科技公司營運獲利表現。

統一經建基金經理人楊孟喬則指出，聯準會（Fed）降息預期提升和企業財報超預期，令股市短線有較大漲幅，但因利多已充份反應，使台股後市可能進入區間震盪。

但Fed貨幣政策轉向寬鬆方向不變，拉長時間來看今年走勢，股市仍將震盪向上；AI成長趨勢明確，相關應用也陸續落地，預計持續為市場主流題材，因此股市若有拉回，可以逢低布局具成長潛力的類股，包括AI伺服器供應鏈及零組件、摺疊機等。