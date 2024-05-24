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2檔熱門ETF助攻 華銀基金保管規模突破1兆元

中央社／ 台北24日電

華南金總經理李耀卿指出，在核心子公司營運成長推升下，今年首季自結獲利為新台幣56.34億元、每股盈餘（EPS）0.41元。其中，華銀為00939、00940兩檔熱門ETF的保管銀行，使基金保管規模突破1兆元，銀行同業排名第2。

華南金今天召開2024年第1季法人說明會，華南金說明，子公司華銀首季自結稅後淨利50.46億元，年增8.2%；其中，在金融商品投資（含兌換）增加16.3億元、年增65.3%，但利息淨收益減少14.05億元，年減18.7%，銀行獲利貢獻集團獲利84%。

華南金表示，華銀第1季業務動能持續發動，於同業間排名持續提升。其中，基金保管規模因保管2檔熱門ETF（00939與00940），金額突破1兆元，為銀行同業排名第2。

華銀首季利差為1.31%、淨利息收益率（NIM）為0.64%，均較上季下滑。華銀副總經理許素蓉說明，升息末端、利率高檔環境下，存款成本增加、外幣定存使利息支出增加；又政策性貸款利率較低，使整體利差減少。資產品質部分，3月底逾放比率為0.16%，備抵呆帳覆蓋率為825.31%，資產品質長期維持良好水準。

李耀卿指出，美國通膨回落速度緩慢，聯準會（Fed）降息時程延後，使商用不動產承壓。華銀副總經理江景平強調，截至4月底，海外的商用不動產曝險金額為2.34億美元（約新台幣76億元），且僅3戶合計4113萬美元列為第3類資產，依規定提存10%，約411萬美元的備抵呆帳，其餘海外曝險皆為正常放款。

李耀卿另說明，希望長期維持穩定股利發放政策，前提有穩定的獲利，衡量各子公司營運發展所需資金，並參考同業，衡平現金股利與股票股利的發放水準。

華南金 華銀

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