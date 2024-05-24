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聯準會9月降息機率降至不到50%？市場引發降息擔憂

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

根據芝商所FedWatch工具顯示，9月聯準會降息機率降至不到50%。聯準會最近一次FOMC利率決策會議紀錄顯示，聯準會官員集體支持更長時間維持高利率，引發市場對降息的擔憂，使上周美股出現折返。

聯準會最新FOMC利率決策會議紀錄顯示，與會聯準會官員集體支持更長時間維持高利率，多位官員表示若有必要，願意升息；另外，美國初請失業救濟數據大幅下降，顯示勞動力市場仍然吃緊，加重市場對聯準會可能不會很快降息的擔憂，並引發華爾街度惴惴不安，導致上周美股也開始由歷史高點折返。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，就基本面來看，美股財報季的尾聲看到半導體、消費與工業類股持續繳出優於預期的數字與良好展望，企業去庫存來到尾聲，預估S&P500未來兩年獲利保持正成長，配合今年為總統大選年，美股中長線仍看漲，美股第2季財報前的回檔將是另一個買點。

蘇聖峰指出，產業焦點在於輝達GTC提供產品發展藍圖，預期強大的Blackwell平台效能、NIM與CUDA持續強化護城河與毛利，設備、記憶體、邊緣AI、儲存產品等受惠AI伺服器與資料中心的高速成長，後市展望看俏。另外，亦可關注AI延伸概念如電力相關、循環已在底部類股如工具機或能源產業、以及政策支持的再工業化題材。

美股 聯準會 降息

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