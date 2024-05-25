野村亞太複合非投資等級債券基金今年來漲14.3%，一年來漲23%，在同型基金中名列前茅。這檔基金成立於2011年，今年來淨值節節上揚，配息率隨之下滑，但以新台幣月配息級別來看，最近三個月的年化配息率仍有7.7%。

野村亞太複合非投資等級債券基金，目前以中國債占26%最高，再來是印尼債的24.7%、印度債的8.2%、蒙古債的6.6%、澳門債的6%。其中，印尼、蒙古、澳門債的比重都相當高。

野村亞太複合非投資等級債券經理人謝芝朕。 野村投信／提供 謝芝朕小檔案、操作心法、投資小叮嚀 圖／經濟日報提供

謝芝朕說，基金增持印尼有數項原因。首先，印尼選舉順利進行，選出一位親商的領袖；其次，印尼未來數年的整體前景看好；第三，當地銀行體系流動性深化，為許多印尼企業債提供美元資本市場之外的替代融資來源；第四，許多印尼企業債殖利率高達兩位數，且違約機率較低。

除了印尼之外，基金也增持澳洲及日本的非投資等級債，因為基本面良好且殖利率不錯。謝芝朕也看好澳門博弈產業的債券，主要受惠於中國最近放寬簽證。

謝芝朕看好蒙古礦業，基於許多正面的因素。首先，蒙古與中國之間建成鐵路線，提高蒙古礦業對中國的煤炭出口量，同時降低運輸成本，因此能產生健康的自由現金流；該公司最近收購蒙古的金礦公司，正在向黃金生產多元化發展。

此外，謝芝朕樂觀看待未來數年蒙古的主權債前景，因為力拓持有66%股分的奧尤陶勒蓋礦區（Oyu Tolgoi），擁有世界上最大的銅和金礦存量之一，並於2023年開始生產，將有助於改善國家的外部收支。

謝芝朕指出，今年初亞洲非投資等級債的到期殖利率為12.9%，遠優於美國非投資等級債券的7.7%、全球非投資等級債券的8.3%。而且，相較於歐美的非投資等級債利差已偏低，亞洲的非投資等級債利差仍有收斂空間，有望創造資本利得。

謝芝朕表示，亞洲非投資等級債券違約率迅速降低，從2022年12月底的27%頂峰，急降到2024年4月的8%以下，且中國以外的違約率相當低（去年中國以外的亞洲地區違約率僅2.7%）。即使在中國國內，儘管違約風險較低，但仍有許多非房地產債被拋售至非常便宜的估值。

謝芝朕指出，亞洲非投資等級債券不受青睞且超賣，估值與基本面嚴重脫節。目前亞洲非投資等級債券殖利率仍維持在12.8%的高位，且供需面也有吸引力。亞洲非投資等級債券的供給量迅速萎縮，2023年新債發行量較2020年下降93%，2024年的發行水準可能仍較 2020年降低60-70%。

非投資等級債券基金新台幣報酬率 圖／經濟日報提供

謝芝朕指出，基金將繼續主要投資美元計價的企業債，因為美元企業債標的廣泛且流動性佳。在存續期方面，基金繼續減碼存續期，因為美國經濟仍強勁，預期美國聯準會（Fed）不會大幅降息，今年最多降息一至二次，但今年不降息的風險正在上升。