AI題材助攻 創新醫療族群商機大

AI應用面將是驅動股市進一步的關鍵，輝達執行長黃仁勳先前提出機器人概念後，投資界也開始留意這方面的相關商機。

受惠於AI題材助攻，相關應用在各領域將大放異彩，其中由科技進步帶動的醫療產業商機更是值得期待。永豐投信表示，隨著全球人口面臨高齡化，但醫療量能卻嚴重短缺，以及現代人對於健康意識抬頭，因此人們對於醫療健康的需求愈來愈高，看準科技帶來的創新醫療產業商機。

永豐創新醫療多重資產基金經理人陳世杰指出，隨著現在醫療使用AI、機器人、基因技術越來越多，醫療行為也開始往智慧化靠攏，醫療商機從過去的傳統製藥轉向遠距醫療、智慧監測、機器人手臂、照護中心等新興商機，而這些醫療設備、平台通路將迎來高度成長前景。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君表示，從國際情勢來看，AI更成為此波美中角力在科技領域較勁的新戰場，其中台灣科技軟硬實力占全球供應鏈的關鍵一席之地，美、日、台科技聯盟成形，料將進一步發揮綜效，更有助以電子股為大宗的台股持續向上。