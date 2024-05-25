AI熱 科技股迎新多頭格局

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

輝達（NVIDIA）最新公布的財報與財測均優於市場預期，其穩健的業績和展望強化市場對AI熱潮及信心，法人都認為，以AI為主軸的科技股還是會進入新多頭格局。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，近期科技大廠的重點財報觀察，首季營收、獲利持續成長且優於預期，主要受惠AI、雲端業務高速成長，加上成本控制奏效，不過股價表現受壓抑，主因殖利率彈升壓抑評價。

AI主題股票型基金表現 圖／經濟日報提供
AI主題股票型基金表現 圖／經濟日報提供

此外，也反應營收與獲利展望成長延遲情形。AI需求強勁，資本投資量能增加，不過，科技大廠的產能仍待擴充以滿足需求缺口，若產能提升，將有助營收獲利展望回復成長力道，整體投資前景樂觀。

4月中旬以來，科技大廠財報陸續公佈，AI重點企業首季營收、獲利持續成長且優於預期，包括：微軟、Google與Meta等，AI重點企業首季營收、獲利成長動能主要來自雲端服務、AI需求擴散至用戶端等帶動。

如微軟營收達618.6億美元，年增17%，高於市場預估值，每股盈餘達2.94美元，年增19.92%，其中，微軟雲端營收成長23%，Azure營收成長更高達31%，AI需求加速雲端收入成長。

首季Google的營業利益率擴張至32%，高於去年同期與市場預估值。李坤憲表示，同樣是受惠於AI所帶動核心廣告業務、雲端業務等挹注營收成長。

此外，Google全球裁員動作也發揮綜效，該公司全球裁員人數近萬人，主要在整合不同功能的團隊運作，像是搜尋（Search）、平台（Platforms）、設備（devices）及機器學習基礎建設與發展（ML infra and developer）等人員，同時有助成本控制等。

從企業投資與資本投入情形觀察，各大廠紛紛追加資本投入，驅動雲端設備、AI基礎建設的擴增，以鞏固各公司的領導地位。以微軟而言，AI需求高於可用算力，突顯用戶端需求強勁，帶動資本支出增加，第1季微軟的資本支出達120億美元，預估全年每季至少等於或高於首季支出規模。

另外，Google每季的資本支出不低於120億美元，若以全年480億美元的支出低標估算，年增率也高達48%；而Meta則估計資本支出可達350億美元至400億美元之間，高於先前預估值。

野村e科技基金及野村高科技基金經理人謝文雄表示，4月下旬以來公布的美股財報，顯示美國大型科技股仍持續增加在AI方面的資本支出。長期來說，美國通膨下滑趨勢明確，無論何時啟動降息，對於科技股而言都是利多，而AI仍是未來三至五年最具成長性的題材。

台灣身為科技供應鏈重鎮，相關AI供應鏈公司前景持續看好，正是延續台股多頭走勢的關鍵，近期布局可留意，包括AI Server、HPC、半導體先進製程與封裝、ASIC/IP、IC設計、散熱等。

李坤憲認為，AI需求強勁，不過產能建設尚未到位，造成成長展望受到影響，同時可能延續至第4季度。不過，李坤憲強調，成長展望未如預期並非需求減緩，而是需求未獲滿足，這也代表未來產能建置一旦到位，成長力道可望持續回升。

近期股價大幅震盪，提供投資人逢回承接的機會，看好AI產業趨勢向上，投資前景積極正向，投資人不妨採取定期定額、紀律進出，掌握AI成長動能投資機會。

AI 營收

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