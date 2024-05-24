半導體市值型商品 帶勁

輝達（NVIDIA）財報再發威，帶領台股及台積電昨（23）日雙雙創新高，亦帶旺高含積量的半導體市值型ETF股價普天同慶。據CMoney統計，截至昨日，國內五檔半導體ETF中，包括新光臺灣半導體30（00904）及兆豐台灣晶圓製造兩檔再創上市以來的收盤價新高。

輝達於財報會議上表示，未來「主權AI」和「多模態」技術將加速推動AI創新。投信法人預估，未來AI新技術推陳出新下，AI半導體相關等「賣鏟財」企業股價將率先爆發，隨著新一輪AI新應用商機將不斷冒出頭。法人建議，由台積電等市值型企業所組成的臺灣半導體供應鏈業績有望持續，一般投資人除直接選股外，亦可透過國內半導體ETF一網打盡，是獲取未來AI商機的高CP值投資選擇。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，半導體自研晶片產業未來每年成長空間高於三成；另外，邊緣AI將是2024下半年到2025年的一大亮點，預計6月台北國際電腦展上，市場將會從去年焦點的AI伺服器相關，延伸到AI手機、AI PC、AI筆電等三大邊緣AI新商機，將繼續燒旺台灣半導體產業與相關零組件需求。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，半導體供需開始好轉且AI應用與需求回補更提振產業復甦力道，先進封裝產能擴充也為供應鏈帶來商機，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑；當前全球最熱的生成式AI題材來看，台灣因在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，半導體業受惠程度尤高，產業成長動能可期，投資人不妨伺機透過並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與，掌握產業復甦行情，息利兼顧。

中信關鍵半導體經理人張圭慧也表示，統計近12年數據，庫存循環指數與半導體類報酬指數年增率亦步亦趨，庫存循環指數為正時，會帶動半導體類報酬指數年增率及月營收年增率上揚。