基金操盤手／全球投等債 擁雙高優勢

今年以來全球債券基金表現穩健，新光全球債券基金經理人李淑蓉表示，由於美國聯準會態度放鷹、市場降息預期延後，短期內美債殖利率上升，將吸引固定收益投資人，繼續鎖定擁有高殖利率、高評等兼顧的全球投資級債券標的布局，下半年進入美國總統大選，全球地緣政治若有任何風吹草動，市場資金可望轉向投資級債券避險。

據Lipper統計，目前國內上架全球投資級債券基金含不同類型及幣別共逾百檔，有七檔近三年績效翻正，近一個月、三個月、六個月、今年來，及一年、二年各期間，也都維持正報酬記錄，其中以新光全球債規模成長最大，（新光全球債A累積）人民幣今年來規模成長1.7億元、新光全球債（A累積）新台幣則成長1億元。

李淑蓉小檔案

最新FOMC會議紀錄顯示，Fed決策官員集體支持更長時間維持高利率，造成降息預期延後、美公債殖利率升高、伴隨下半年進入美國總統大選前哨戰，全球地緣政治風險議題，讓投資人風險意識抬頭，訴求高殖利率、高評等的全球投資等級債券買氣升溫。

最新一次FOMC會議紀錄看出，許多官員認為通膨頑強、質疑目前貨幣政策是否有足夠限制性，將通膨降至目標水準；多位官員提到如通膨未出現回落至2%跡象，將在更長時間內保持利率穩定性，顯示Fed認為，通膨可能比之前想像更長時間才能緩解，希望維持利率政策Higher for longer，加上近期美國經濟數據強勁，更使聯準會官員沒有急於降息。

如果投資人擔心「被動投資」全球投等債，仍難規避地緣政治等非基本面因素風險；訴求穩健甚至偏保守的這類型投資人，不妨考慮投信發行的全球債基金，這類商品至少90%布局投資級債券作為核心配置，經驗顯示投等債每遇上該年度出現重大利空，抗跌表現出色，加上法人團隊主動持債操作，還能兼風控、降波動，中長期績效值得期待。

當前美股高檔震盪，投資氣氛樂觀，唯下半年國際上有美國總統大選、聯準會利率動向及地緣政治風險，都將影響市場，目前美通膨降溫趨緩，需求持穩，企業保持獲利，信用市場穩定，停滯性通膨可能性低，再升息可能性微乎極微，儘管利差有所壓縮，但收益率仍高，為潛在的額外利率波動提供了一定的緩衝。

可於美債殖利率短期上行逐步加碼，累積債息收益。股市高檔，資產配置宜股債兼顧、債券可鎖定中長天期全球債，受利率變動的影響較小，波動風險相對長天期債券低，穩健的債券投資組合適合納入核心配置。