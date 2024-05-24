非核心消費股 下波焦點
美股震盪走高，法人持續看多後市。經理人指出，雖然科技股價有偏高的疑慮，但數據顯示北美消費者的需求強勁，預期非核心消費股有很大機會成為下一波接替輪漲的產業。
先機北美股票基金投資團隊投資經理穆瑞（James Murray）表示，先機投資模型評估，北美市場情緒樂觀。雖然經濟背景充滿挑戰，但由於高度創新企業的營運持續強勁，獲利能力強，能實現過去的研發成果。
投資人對於北美股市情緒樂觀，今年來美股基金吸金逾800億美元。穆瑞提醒，北美股市風險提高，首先是股價過高，尤其是半導體企業。目前美股昂貴，為企業的基本經營績效帶來巨大壓力。
另外，穆瑞指出，上漲的股價過度集中在科技業，美股目前的漲幅主要是由人工智慧（AI）主題所推動，一旦AI領域的表現令人失望，則美股可能大幅修正。美股七雄總市值接近12兆美元，約占S&P 500指數的三成，是2023年以來美股的主要上漲動力。
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