00878換股 添三檔新面孔

高股息ETF規模日漸壯大，牽動市場投資人的神經，第三波高息ETF的換股潮上演，新一任台股人氣王-國泰永續高股息（00878）半年度換股大戲昨（23）日開跑，根據國泰投信官網揭露的持股名單，出現聯詠、中華電、正新三檔新面孔，總持股檔數由30檔增加至33檔。

目前高股息ETF總管理規模已經來到1.43兆元，約占台股總市值超過2%，可見投資人從過去定期定額高息個股，慢慢轉換成透過ETF資產配置。繼臺灣指數公司於4月18日公告富邦特選高股息30等ETF的指數調整內容、5月17日元大台灣價值高息等換股內容後，國泰永續高股息也接力調整成分股；31日包含群益台灣精選高息、統一台灣高息動能、群益半導體收益、群益科技高息成長等亦將再接棒。

國泰永續高股息歷來換股周率偏低，前一次新增成分股為3檔、刪除成分股為4檔；今年第一次指數調整同步5月31日生效，調整期自生效日往前十天開始，分批進行權重過度。