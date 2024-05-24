ESG低碳概念 台股布局重點

台股4月10日高點20,883點拉回之後，5月13日突破20,883點，盤中最高來到20,933點，此後，大盤指數一路上揚，昨（23）日高點已到21,668點。加權指數在5月13日突破前高以來，已有18檔ETF創新高，這段期間的報酬率多數在3%以上。

野村臺灣創新科技50ETF經理人林怡君指出，野村臺灣創新科技50ETF（00935）號稱「台版QQQ」，成分股以大型優質科技股為主，台積電及聯發科分別為第一大及第二大持股，占比32.10%及13.99%，高於台灣多數科技市值型ETF；鎖定台灣最強科技產業，並從半導體、AI、電動車等多項最具成長潛力的創新科技主題篩選成分股，能率先掌握新科技浪潮下的投資機會。

群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹表示，全球淨零碳排持續推進，台灣的低碳政策與發展方向也更加明確，在去年所成立碳權交易所更是一重要里程碑與訊號。投資方面具有ESG低碳概念的台股企業也將是資金未來布局重點，主因低碳股相對能避開碳費碳稅的衝擊，營運獲利也可望維持較為穩健的表現，甚至更具市場競爭力，例如，AI科技族群，還能兼享AI成長趨勢，長期投資前景可期，投資人不妨趁勢布局於結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股低碳市值型ETF，搭上低碳資金浪潮。

大華優利高填息30ETF這波報酬也超過3%，經理人郭修誠表示，該ETF成分股涵蓋電、金、傳三大類產業，長期持有可以時間換取總報酬上漲。此外，ETF分散布局的特色，投資人不必選股就能掌握各產業成長，並透過收益分配做部分的獲利了結。