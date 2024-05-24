日本、新興股 投資亮點

今年以來，市場對官方公布的經濟數據敏感度提高，導致市場波動擴大。法人表示，總體經濟風險增加，資產類別輪動也加速，投資人最好保持多元彈性的資產配置，並放眼美股、美債以外的投資機會，留意回升趨勢明確的日本，以及新興市場。

資產類別輪動加速

美國聯準會（Fed）何時降息，左右今年投資人情緒。富達投信指出，雖然Fed尚未改變維持高利率更長一段時間的看法，但美國核心通貨膨脹數字六個月來首次降溫，市場率先上調今年降息的預期，預期9月開始降息的機率約達70%。

富達投信對股市仍維持正面看法。雖然美國經濟呈現初步放緩跡象，但美股仍有一些長期結構性的利多因素驅動，如晶片法案、製造業復甦等，因此維持中性。在亞洲地區，日本公司治理改善政策和日圓維持歷史低檔，都有利日股後續走勢，富達短期維持正向展望。

貝萊德智庫對成熟市場股票保持中立謹慎的態度，但看到不少利多正支持日股未來的成長，因此加碼日股。日本期待已久的通膨環境終於再次到來，使企業獲利前景更加樂觀。

與成熟股市相比，新興市場股票整體評價相當有吸引力，因此貝萊德四年來首度策略性加碼新興股市，但強調要精挑細選。儘管中國大陸面臨結構性挑戰，但貝萊德認為，市場已大致了解眼前的挑戰並反映在投資評價中。

此外，貝萊德在墨西哥、印度及沙烏地阿拉伯等新興市場看到潛在機會。這些國家正處於多種大趨勢交會點，受惠於結構性變革。全球地緣政治分化，將嘉惠富含自然資源及扮演供應鏈重鎮的新興市場。這些國家的勞動人口仍成長，優於勞動力持平或減少的成熟市場。

在債市方面，貝萊德五年來首次加碼成熟市場公債，特別是短天期債券及美國以外的長天期債券；看好通膨連結債券，因為將受惠於長期高利率的環境；看好新興市場強勢貨幣債，考量到評價面相對有利、資產品質尚可；減碼投資等級債，主要是因為利差小。