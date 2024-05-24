科技非投等債 潛力十足
觀察過去一周全球主要債券表現，全球非投資級債、科技非投等債以及亞洲非投等債等皆為正報酬，表現相對較佳。法人表示，輝達財報優於預期，帶動AI科技風續揚，留意全球非投資級債進場機會。
美國10年期公債殖利率近一周走低約8個基點來到4.5%之下，激勵債市表現。根據EPFR最新統計至15日，近一周主要債券基金皆為資金淨流入，其中以非投資級債基金單周迎來約18.2億美元，資金動能強。
安聯投信表示，隨著經濟狀況轉強，非投等公司債違約率不升反降，預期後續違約率仍不致大幅攀升。展望後市，安聯美國短年期非投等債基金經理人謝佳伶表示，預估美國經濟可望維持穩健成長。正面因素包含低失業率、穩定的消費力道、政府支出持續支持美國經濟、通膨下降、製造業可望改善，升息尾聲、2024、2025企業獲利預期轉佳等。負面因子為貨幣政策偏緊、QT、儲蓄下降、地緣政治風險等。
日盛全球創新科技非投等債研究團隊表示，目前非投等債違約率僅2.5%、低於長期均值水準的3.5%。
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