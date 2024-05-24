輝達（Nvidia）財報成果亮眼，激勵台股、台積電（2330）連續二日雙雙創下歷史新高。根據CMoney統計，近一周台股基金前十強績效平均達3.3%，與大盤績效的1.9%相比，超越1.7倍之多。

台股基金近一周績效

前十強依序為：台新台灣中小、台新主流、合庫台灣高科技、統一龍馬、統一台灣動力、新光店頭、台新2000高科技、國泰科技生化、聯邦精選科技、中國信託台灣活力基金。法人建議，AI趨勢發展熱，除大型股之外，具利基的中小型股也可留意，投資人可定期定額布局台股基金，掌握今年多頭趨勢。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，在520總統就職典禮後，股市回歸基本面，具利基題材的中小型股買氣旺，股價表現亮眼，展望台股後市，台股盤面結構由先前AI與高價股，擴散到權值股與高股息題材股，輪動擴散，盤勢轉趨健康。

另一方面，歷史經驗上，Fed最後一次升息後，到第一次降息前，股市上漲機率高，Fed降息延後對股市並不是壞事，台股仍將延續中長多格局，短線遇較大回檔皆可找買點。

統一投信分析，據統計，全球科技類股下半年獲利成長年增率平均仍有20%~30%，高於全市場獲利成長平均值的10%~15%，可聚焦AI後市成長潛力，下半年仍看好HBM、散熱以及AI PC等類股，具備成長動能。

沈建宏認為，即使台股加權指數在歷史新高位置，漲多後震盪難免，但基於聯準會後市可望降息及台股上市櫃企業獲利成長強勁，對台股後市仍正向看待，預期個股表現將優於大盤表現，具利基型的中小型股跌深可留意。

台股基金近一周績效

選股策略上，統一投信表示，看好AI伺服器相關供應鏈、資料中心相關基礎設施及美國雲端龍頭公司。區域主要布局美國與台灣相關AI供應鏈、日本半導體等具競爭優勢產業。大中華市場部分，則看好高股息防禦類股，新能源、軟體、有估值修復機會的產業以及具創新能力TMT板塊。

沈建宏也建議，在類股操作上，看好七大族群，包括：AI相關成長受惠股、景氣將谷底回升的關鍵零組件、記憶體供應鏈、低軌道衛星供應鏈、生技產業、重電以及高股息殖利率族群等。