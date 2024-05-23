科技股企業獲利保持高成長 統一全球新科技基金爆發力強

美股近日繼那斯達克及標普500指數領先創高後，道瓊工業平均指數近日突破4萬點，美股三大指數皆刷新歷史紀錄。股市由科技股領漲，帶動全球一般股票型基金表現，尤其是科技主題基金。統一投信表示，科技新產品陸續發表、企業加大對AI資本支出，使科技股企業獲利保持高成長，後市表現可期，投資人可以利用表現優秀的科技主題基金，掌握AI新世代成長趨勢。

根據晨星統計至4月30日，投信全球一般股票型基金超過75檔，為投資跨國股票的主動式基金中，檔數最多的群組。在這個群組中，統一全球新科技基金無論是短、中、長期績效都排名第一，且高於同類群組報酬率平均值。這檔基金今年來報酬率34.15%，近半年及一年報酬率進一步提升至51.14%及74.3%。拉長時間至五年，統一全球新科技基金的報酬率甚至達到188.97%。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，在企業獲利穩健、評價有望因降息預期而提升，有望帶動指數震盪走高，但因全球經濟成長開始減速，後續股市上行動能預計將放緩，並以個股表現為主。下半年可能會開始出現總經方面的雜音，為市場帶來較大波動，但只要是具有新產品動能的產業，相對仍較能獲得資金青睞。