快訊

懲戒台獨 共軍宣布今起在金馬及台灣周邊展開軍演

征戰大胃王比賽20年吃壞身體！日本傳奇小林尊宣布退休

多重資產基金 穩健布局優選

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近期美國聯準會（Fed）表示再次升息的機會低，且美國經濟數據稍微降溫，反倒使得市場重燃9月降息的預期下，再次驅動股債表現，近一月主要股指表現漲多跌少，部分股市更再創歷史新高。

市場法人提醒，隨著短線資產價格來到高位，不排除面臨獲利調節壓力，搭配貨幣政策動向、通膨與經濟數據表現仍牽動市場，建議穩健型投資人，不妨透過多重資產基金來應對，掌握不同資產輪動契機。

觀察投信發行的多重資產基金表現，以規模較大、超過40億元的產品來看，共計有九檔，今年來都繳出正報酬，當中又以群益潛力收益多重資產基金上漲13.2%表現最佳，同時它也是這九檔基金中，唯一一檔報酬達雙位數的產品。

而野村多元收益多重資產基金、與柏瑞趨勢動態多重資產基金表現亦不俗，分別以9.1%和8.7%居第二和第三。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，隨著市場已逐漸反應聯準會降息時間點後移、降息幅度可能降低的預期，在降息確立前，利率料維持區間，不過長期下行趨勢不變。

此外，在經濟軟著陸預期增強、企業獲利狀況改善下，仍有助風險性資產表現，惟還需留意通膨是否反撲、地緣政治變化等等。

因此建議投資人不妨透過多重資產策略來應對，股市方面，可尋求營運表現佳，具有成長性與評價合理的標的，產業包括科技、醫藥、必續消費可留意，固收資產則可持續關注非投資等級債表現。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊指出，目前美國十年期債券殖利率位於合理區間，該檔基金投資組合中的債券部位，將採取在美債殖利率位於4.3%~4.7%區間高緣時進行加碼，而位於區間低緣則進行部分獲利了結，有助債券資產的長期收益機會。

延伸閱讀

美股早盤平盤震盪！投資人等著看Nvidia財報 台積電ADR漲1.3％

能源價格下滑…英國通膨率降至近3年最低點 拉抬執政保守黨聲勢

520後第三天 台積電領軍率台股刷新歷史紀錄

FED降息有望...進場美股來得及？專家教戰：布局00830享受費半指數上漲

相關新聞

多重資產基金 穩健布局優選

近期美國聯準會（Fed）表示再次升息的機會低，且美國經濟數據稍微降溫，反倒使得市場重燃9月降息的預期下，再次驅動股債表現...

陸股基金 後勁強

農曆年後陸股氣勢如虹，跟進全球股市翻騰上揚達15%，法人表示，MSCI中國指數12個月預期本益比僅9.9倍，較MSCI新...

AI潮蔓延 中小股有戲

摩根美國科技基金經理人Joseph Wilson昨（22）日旋風來台，透露去年10月已提前出清APPLE股票，看好輝達、...

印度股擁題材 長線布局

印度大選投票結果將於6月4日公布，市場看好現任總理莫迪（Narendra Modi）連任，印股有望迎接選後慶祝行情。展望...

科技基金 搶AI財

全球AI指標龍頭大廠輝達（NVIDIA）即將公布財報，萬眾矚目。法人指出，人工智慧（AI）應用擴大，受惠者也增多，包括晶...

日股商品再掀募集熱

日本股市脫胎換骨，重回亞股市值王，也帶動新一波日股ETF及共同基金募集熱潮，累計目前有復華等四家投信準備募集或遞件申請，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。