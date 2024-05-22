多重資產基金 穩健布局優選

近期美國聯準會（Fed）表示再次升息的機會低，且美國經濟數據稍微降溫，反倒使得市場重燃9月降息的預期下，再次驅動股債表現，近一月主要股指表現漲多跌少，部分股市更再創歷史新高。

市場法人提醒，隨著短線資產價格來到高位，不排除面臨獲利調節壓力，搭配貨幣政策動向、通膨與經濟數據表現仍牽動市場，建議穩健型投資人，不妨透過多重資產基金來應對，掌握不同資產輪動契機。

觀察投信發行的多重資產基金表現，以規模較大、超過40億元的產品來看，共計有九檔，今年來都繳出正報酬，當中又以群益潛力收益多重資產基金上漲13.2%表現最佳，同時它也是這九檔基金中，唯一一檔報酬達雙位數的產品。

而野村多元收益多重資產基金、與柏瑞趨勢動態多重資產基金表現亦不俗，分別以9.1%和8.7%居第二和第三。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，隨著市場已逐漸反應聯準會降息時間點後移、降息幅度可能降低的預期，在降息確立前，利率料維持區間，不過長期下行趨勢不變。

此外，在經濟軟著陸預期增強、企業獲利狀況改善下，仍有助風險性資產表現，惟還需留意通膨是否反撲、地緣政治變化等等。

因此建議投資人不妨透過多重資產策略來應對，股市方面，可尋求營運表現佳，具有成長性與評價合理的標的，產業包括科技、醫藥、必續消費可留意，固收資產則可持續關注非投資等級債表現。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊指出，目前美國十年期債券殖利率位於合理區間，該檔基金投資組合中的債券部位，將採取在美債殖利率位於4.3%~4.7%區間高緣時進行加碼，而位於區間低緣則進行部分獲利了結，有助債券資產的長期收益機會。