印度股擁題材 長線布局

印度大選投票結果將於6月4日公布，市場看好現任總理莫迪（Narendra Modi）連任，印股有望迎接選後慶祝行情。展望後市，法人建議，印度經濟成長動能強勁，可持續長線持有並定期定額買進相關基金。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度景氣持續活絡，預估經濟成長率更居全球主要經濟體之冠，加上企業獲利改善，為股市提供堅實支撐。

自莫迪2014年上任以來，一系列改革政策，包括推動印度製造、廢鈔、降低企業稅、祭出生產激勵計畫等，也將陸續迎來政策收成期，新任期可望持續推動基建改善、吸引外資投資設廠等政策方向，故在基本面支持，及政策題材可望持續發酵，印度後市看法正向。

台新印度基金經理人黃俊晏分析，印度公布4月製造業PMI為58.8，略低於上月的59.1，但連續擴張紀錄推進至34個月，4月服務業PMI為60.8，略低於上月61.2，但擴張長達33個月，反映印度經濟韌性與活力。

中期預算穩中求進，強調財政紀律之餘，因經濟強勁提振人民所得並促使稅收增速維持高檔，挹注政府資本支出。