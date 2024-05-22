AI潮蔓延 中小股有戲

摩根美國科技基金經理人Joseph Wilson昨（22）日旋風來台，透露去年10月已提前出清APPLE股票，看好輝達、台積電（2330）、微軟、特斯拉、Open AI等；並直指AI未來機會在中小股，看好網路、半導體等領域投資機會。

摩根美國科技基金在同類型基金中表現突出，摩根資產管理產品策略部副總經理張致寧表示，台股近期表現強勢，統計至4月底，過去十年台灣加權指數平均年化報酬率12%，但那斯達克指數達15.49%，而摩根美國科技基金則達19.25%。

Joseph Wilson昨天在記者會中指出，美科技股在過去幾年是美股表現最好的族群，市場對AI共識度也很高，接下來科技股的機會更具有周期性成長機會，將從傳產科技產業擴散到各種產業，因AI的需求如此強大，將持續催化各種機會。

輝達目前為摩根美國科技基金第一大持股，他提及，2016年時提前布局輝達，因為看到AI發展機會；原因在於摩根美國科技基金策略偏好提前布局具備開創性商業模式、獨特競爭力的企業。

輝達為近期推動美股成長最重要力量，其晶片催化資料中心、高效運算等商機，並將擴散至除了傳產，甚至包括能源，供應資料中心的電纜、記憶體儲存晶片等族群，而這些個股未來或許會比輝達等巨型股表現更好。

他強調，選股策略是更具彈性的投資，不受限市值與傳統科技產業概念，採由上而下選股，比被動式投資更靈活，不會將部位留給已經發展很成熟的公司，將機會留給更有成長機會的公司。