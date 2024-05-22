農曆年後陸股氣勢如虹，跟進全球股市翻騰上揚達15%，法人表示，MSCI中國指數12個月預期本益比僅9.9倍，較MSCI新興市場指數折價高達兩成，是全球少數價值面低廉的市場，陸股有可能成為2024具轉機的黑馬市場，相關基金後市可逢低布局。

第一金中國世紀基金經理人張帆指出，社會融資數據負增長、第1季財報淨利潤衰退，加上近期美國政府再對中國大陸進口商品加徵關稅總值達180億美元等，儘管A股與港股PE已見修復趨勢，不過仍低於長期均值，全面性的多頭行情尚未到來，投資陸股是選股重於選市，大多頭雖然尚未到來，不過，包括公用事業、電力事業、食品消費、美容護理等類股呈現量價齊揚，是後市表現相對看好標的。

近三月大中華基金績效前十名

張帆表示，第1季大陸企業整體淨利潤仍然呈現衰退，A股的衰退幅度4.73%，不過，公用事業見逆勢增長，第1季淨利潤年增率達26.9%，另外，像是交通運輸、環保等行業，分別有26.30%與14.87%的成長幅度；公用事業是長期看好類股，相關產業正經歷政策性修復行情，主要由於各國皆調整公用事業價格，公用事業先由成本降低挹注獲利，後續仍有價格調整空間提升獲利動能。

新光中國成長基金經理人簡秀君預估，隨著大陸經濟持續回溫及房地產政策多箭齊發，可望為房市風險提供下檔保護，外資已陸續上調陸港股評等、信評機構也對核心個股轉趨正向，除本土資金湧入，預料國際長線資金也有機會緩步回流，判斷第2季陸港股市有望震盪向上。

野村中國機會基金經理人朱繼元指出，陸股看到落底跡象，但經濟復甦仍有壓。大陸第1季經濟成長率維持5.3%，主要受惠淨出口額增加，工業生產與零售銷售表現不如預期，房地產仍疲軟，企業獲利仍面臨挑戰。