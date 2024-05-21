快訊

表決大戰15小時 藐視國會罰則二讀通過

錢進半導體 卡位AI行情

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台灣半導體ETF近期表現
台灣半導體ETF近期表現

近日OpenAI新模型GPT-4o問世，AI科技大勢將持續引領全球科技發展。法人表示，全球具技術領導地位的台灣半導體業，投資人卡位AI行情無須捨近求遠，可多加善用台股半導體ETF卡位布局，掌握成長契機。

半導體業好消息頻傳，根據日前國際半導體產業協會（SEMI）報告指出，有多項指標顯示全球半導體製造業景氣好轉，包括電子產品銷售升溫、庫存回穩、晶圓廠已裝機產能提高等，加上AI邊緣運算需求提升，預估全球半導體產業下半年有望全面復甦。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，受惠AI大趨勢，相關應用逐步兌現，AI應用商機與需求擴大提振半導體產業復甦力道，台灣半導體相關廠商也跟著受惠，主因台灣是全球極少數擁有完整的半導體上、中、下游產業鏈之地，在AI晶片的製造與封裝為全球重要指標，整體半導體產業成長動能可期，建議投資人不妨伺機透過獲利成長性與高息並重的台股半導體收益ETF來參與，掌握產業復甦行情，息利兼顧。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，受惠於AI浪潮蓬勃發展，市場對CPU、GPU、ASIC等需求大幅提升，矽智財（IP）產業備受市場關注，且據研調機構預估，IP產業之產值將以年均複合成長率（CAGR）6.7%的速度成長，至2032年IP產值將達110億美元，台灣IC產值2024年增率則估計達17.76%，顯示IP與IC產業復甦需求強勁。

張圭慧指出，去年台灣半導體業整體景氣處於修正期，呈現前低後緩升的格局，但隨庫存調整告終，國內外半導體業景氣出現復甦，今年至今，半導體產業月營收年增率已連續四個月呈正成長，加上AI應用商機逐步兌現，整體半導體產業成長動能可期，投資人可善用台股半導體ETF，有望掌握創新科技所帶來的成長契機。

至於其他AI半導體領域，新光投信量化投資部協理袁永騰強調，2024年是AI終端裝置新亮相元年，包括AI手機年初由三星率先登場，帶旺台廠AI手機零組件股；下一代AI晶片設計不再由輝達獨攬，AMD晶片崛起也分一杯羹，甚至全球科技龍頭包括谷歌、微軟及競相投入ASIC領域，IC設計需求大為火紅。

延伸閱讀

ETF前5名全都是高股息！00878超越中鋼成台股人氣王、00940不受破發影響

日經：中國加速晶片原料供應在地化 恐擠出外國晶圓、化學品等供應商

五二○後台股高檔震盪 等待輝達公布財報

三星改組高層人事 意外撤換晶片部門主管

相關新聞

科技基金 搶AI財

全球AI指標龍頭大廠輝達（NVIDIA）即將公布財報，萬眾矚目。法人指出，人工智慧（AI）應用擴大，受惠者也增多，包括晶...

日股商品再掀募集熱

日本股市脫胎換骨，重回亞股市值王，也帶動新一波日股ETF及共同基金募集熱潮，累計目前有復華等四家投信準備募集或遞件申請，...

台股基金分批買 穩穩賺

台股昨（21）日小跌整理等待輝達財報，投信法人普遍認為，台股仍維持多頭格局不變，指數有機會沿月線繼續上攻，當前行情最看好...

台股科技基金 長線看俏

台股科技型基金近一個月前十強平均績效5.5%，雖然整體略低於台股大盤的8.9%，但法人指出，科技產業多數庫存調整完成，往...

歐股、基建基金 紅通通

據Lipper資料統計至17日，成熟市場基金近一月績效前十強中，由歐洲基金、水電瓦斯等公用事業基金拿下九席，績效介於9....

債券受益人 周周成長

債券ETF買氣延續，今年來受益人數保持周周增趨勢未變，最新統計數據接近160.9萬人，相比去年同期，大增近119萬人。觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。