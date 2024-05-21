錢進半導體 卡位AI行情

近日OpenAI新模型GPT-4o問世，AI科技大勢將持續引領全球科技發展。法人表示，全球具技術領導地位的台灣半導體業，投資人卡位AI行情無須捨近求遠，可多加善用台股半導體ETF卡位布局，掌握成長契機。

半導體業好消息頻傳，根據日前國際半導體產業協會（SEMI）報告指出，有多項指標顯示全球半導體製造業景氣好轉，包括電子產品銷售升溫、庫存回穩、晶圓廠已裝機產能提高等，加上AI邊緣運算需求提升，預估全球半導體產業下半年有望全面復甦。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，受惠AI大趨勢，相關應用逐步兌現，AI應用商機與需求擴大提振半導體產業復甦力道，台灣半導體相關廠商也跟著受惠，主因台灣是全球極少數擁有完整的半導體上、中、下游產業鏈之地，在AI晶片的製造與封裝為全球重要指標，整體半導體產業成長動能可期，建議投資人不妨伺機透過獲利成長性與高息並重的台股半導體收益ETF來參與，掌握產業復甦行情，息利兼顧。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，受惠於AI浪潮蓬勃發展，市場對CPU、GPU、ASIC等需求大幅提升，矽智財（IP）產業備受市場關注，且據研調機構預估，IP產業之產值將以年均複合成長率（CAGR）6.7%的速度成長，至2032年IP產值將達110億美元，台灣IC產值2024年增率則估計達17.76%，顯示IP與IC產業復甦需求強勁。

張圭慧指出，去年台灣半導體業整體景氣處於修正期，呈現前低後緩升的格局，但隨庫存調整告終，國內外半導體業景氣出現復甦，今年至今，半導體產業月營收年增率已連續四個月呈正成長，加上AI應用商機逐步兌現，整體半導體產業成長動能可期，投資人可善用台股半導體ETF，有望掌握創新科技所帶來的成長契機。

至於其他AI半導體領域，新光投信量化投資部協理袁永騰強調，2024年是AI終端裝置新亮相元年，包括AI手機年初由三星率先登場，帶旺台廠AI手機零組件股；下一代AI晶片設計不再由輝達獨攬，AMD晶片崛起也分一杯羹，甚至全球科技龍頭包括谷歌、微軟及競相投入ASIC領域，IC設計需求大為火紅。