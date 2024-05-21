富坦精選收益 績效領先

台灣投資人近年一窩蜂追逐長年期債券ETF，然而今年來美國十年期公債指數卻出現逾2%跌幅。銀行財富管理中心表示，美國景氣有撐，通膨也還頑強，長天期公債殖利率恐無大幅下滑空間，建議以中天期為主的投資級複合債基金為核心資產，由專業經理團隊操盤，靈活因應快速轉變的市場風向。

為搶搭聯準會降息題材，債券ETF在市場大舉吸金，根據理柏資訊統計，今年前四月規模增加最多的前十檔ETF中，均為10年期以上美國公債或公司債投組，而20年期以上美債便占七檔，但而因為美國經濟和通膨仍然強韌，市場調整去年底對降息幅度的過度預期，今年來美國十年期公債指數跌幅超過2%，所幸靠著美元相對台幣升值的匯兌挹注，統計至17日，這十檔ETF平均新台幣報酬率還有0.21%。

至於境外債券基金，熱度也依然很高，有別於過去由非投資級債基金占據熱銷榜單，近兩年高品質複合債型式的債券基金也獲投資人青睞，想賺取高評級債殖利率攀至十年多新高的收益機會。

由境外基金資訊公告平台公布的國人4月申購狀況，複合債或投資級債基金持續有淨申購，其中訴求高品質複合債投組的富蘭克林坦伯頓精選收益基金今年以來上漲5.4%領先，兩年報酬率更接近16%。

富坦精選收益基金經理人班傑明．克萊爾3月底來台時表示，象徵利率風險指標的存續期間是基金創造超額報酬的其中一個來源，另外還有債券挑選、持債類別配置都很重要。以10年存續期美國公債為例，債券價格對殖利率升降敏感度就約十倍；若殖利率走向不如預期時，愈長天期債受創程度愈重。

而現在並不是美國經濟衰退的情境，更需要靠專業經理團隊的研判，決定不同天期債券的持有部位；也經由對各發行企業有紮實的債信分析後，才能精挑細選並爭取更高收益空間，是主動式管理的重要精神與優勢。

5月美銀美林經理人調查報告顯示，八成經理人預期聯準會下半年將啟動降息，對高品質債的看好度較上月提升。然就風險而言，高通膨仍為經理人最關注的尾端風險，銀行業者建議投資人以中天期為主的投資級複合債基金為核心資產。