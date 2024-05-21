滙豐超核心多重資產 抗震

隨著美國過去兩年來持續升息、中東衝突、通貨膨脹、俄烏戰爭等多重黑天鵝事件發展，市場不確定性及風險意識衝高，投資人到底要買還是賣都是難以抉擇；滙豐超核心多重資產基金則落實「八二法則」作為為面臨重大事件心理衝擊下的最佳避震器。

滙豐超核心多重資產基金預定基金經理人楊博翔指出，所謂「八二法則」已是商業世界行之有年的經驗法則。例如，一家企業80％的營收，來自20％的客戶；又或者20％的銷售人員，貢獻80％的營業額。雖然八二法則不是完全準確的一個現象，卻能提供一種概念：大事項的結果將由關鍵少數的事項所決定。而在投資領域，80％的投資報酬，事實上是來自於20％的投資標的。以2023年為例，尖牙股上漲97%，貢獻那斯達克綜合指數漲幅逾八成，非尖牙股僅上漲15%。

楊博翔表示，「八二法則」在投資市場顯而易見,，為往往高報酬都集中在表現超乎預期的少數幾檔股票之中，正如股神巴菲特所信仰的「超核心投資策略」就是最佳明證，巴菲特旗下波克夏最新公布的13F持股報告（Form 13F）顯示，前十大持股占比就超過九成，所傳達的訊息是：「集中選股」，集中選股也就是超核心投資理念的落實。

楊博翔說，「八二法則」這個競爭規則，在投資市場充分發揮作用，因為往往市場大概有80%的時間處於上升期，只有20%的時間處於下降期。面對震盪市場，一個比較簡單有效的方法就是多重資產股債搭配策略。滙豐投信量身打造滙豐超核心多重資產基金除搭上時下最夯的AI科技、基建題材成長股，並輔以低波動債券核心固本，架構出股債配置的經典組合。